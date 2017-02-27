Додано: Вів 18 тра, 2021 17:26

Застой в украинской экономике, последствия локдауна и сокращение влияния реального сектора на общее поведение финансового, валютного и фондового рынков приводят к постоянным перекосам и диспропорциям в экономическом развитии страны.



Реальный сектор живет своей жизнью, теневая экономика – своей, а полулегальный бизнес – своей. И сырьевая, во многом олигархическая модель управления целыми отраслями все больше сочетается в Украине с влиянием на происходящее отдельных крупных групп клиентов вообще никак не работающих и “не завязанных” на украинский реальный сектор, а больше связанных с финансовым и спекулятивным капиталами. Во многом – иностранными. И по лучшей нашей традиции – в большинстве своем оффшорными по своей сути, хотя и в разных формах.



И если ранее еще лет 10-15 назад “хозяевами жизни” в Украине в основном были местные промышленные группы и кланы, делавшие ставку на остатки постсоветской промышленности, то в настоящее время они все больше уступают место международным компаниям и финансовым спекулянтам всех мастей. События 2014 года, банкопад и значительные обвалы гривны в 2014-2017 годах привели к окончательному обмельчанию экономики Украины с постепенной деиндустриализацией.



На фоне роста государственных долгов, постоянной сменой руководящих чиновников крупнейших госкомпаний, а часто и откровенной коррупцией и скандалами в верхних эшелонах власти – это делает наш рынок легкой добычей уже и не самых крупных по мировым меркам финансовых игроков.



Даже в условиях начальной стадии пандемии (фактически весь 2020 год), когда благодаря низким ценам на энергоносители и высоким на товары украинского экспорта, у страны был шанс на постепенную перестройку экономики на менее затратные и прогрессивные с энергетической точки зрения технологии – ничего существенного в этой сфере так и не произошло. Мы все также остаемся полностью зависимыми от мировых цен на энергоресурсы, которые начали активно расти в связи с постепенным восстановлением мировой экономики.



С одной стороны, это приводит к росту инфляционных процессов в стране и перекосам в ценообразовании (последний пример – попытки госрегулирования цен на газ, а сейчас на дизтопливо и бензин), а с другой – в конечном итоге к зависимости поведения финансового, валютного и сырьевого рынков от небольшого числа крупных игроков. Значительная часть из которых уже давно не является местными и ставит для себя основной задачей только максимизацию получаемых прибылей в условиях слабого, а часто и некомпетентного государственного управления.



Даже ситуативное укрепление национальной валюты в этом случае начинает работать против экономики, так как на фоне роста гривневых цен дорожает и стоимость товаров в валюте. И в конечном итоге, после активизации деловой жизни и населения после пандемии – это приведет к еще большему увеличению негативного сальдо торговли. Ведь покупать граждане будут импорт, который станет снова активно завозится в страну из-за привлекательных для иностранных производителей внутренних цен. И все это будет происходить на фоне увеличения госдолга и периодически роста популизма, не обеспеченного экономическими предпосылками. Ведь эти предпосылки для полноценного развития снова так и не созданы ни для самого населения, ни для малого и среднего бизнеса. Кто уже из правительства вспомнит хотя бы о “создании миллиона рабочих мест для заробитчан”, вернувшихся из-за пандемии с Украину и так и не нашедших тут достойной работы.



Поэтому теперешнее укрепление гривны можно с очень большой натяжкой назвать позитивным фактором для экономики в целом.



Ход торгов 18 мая:



Предложение снова почти всю сессию превышало спрос и это отразилось на котировках. За день доллар подешевел еще на 9 копеек — с 27,495/27,515 гривен до 27,405/27,425 к концу торгов. Покупатели явно не спешили заключать сделки, играя “на понижение”. И эта тактика сегодня опять сработала. Продавцы после недолгого сопротивления были снова вынуждены опускать свои ценники, чем и пользовались покупатели. НБУ на рынок не выходил и излишек предложения “давил” на котировки.



В итоге, уже к 12 часам доллар просел с утренних 27,495/27,515 до 27,40/27,42 гривен, а затем уже до конца сессии находился в узком коридоре 27,405-27,415/27,425-27,435 гривен. Завершились торги на отметке 27,405/27,425.

Главные события вторника на валютном рынке:



Доллар с утренних 27,495/27,515 подешевел до 27,405/27,425 гривен к концу дня.



Нацбанк на рынок не выходил.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,4355 гривен, а официальный курс на 19 мая 2021 года установлен на уровне 27,4368 гривен за доллар.