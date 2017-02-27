Йой, а 100500! пропустив - я ж погодився, що спекулям не цікаво = нема сенсу морозити грощі.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 18:41
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:00
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:15
чухня кацапська.
брехня на брехні, і взагалі схоже на вологі мрії кацапів бути на місці США
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Вів 18 тра, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:21
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 травня 2021 року до державного бюджету залучено 14.158 млрд грн (за курсом НБУ).
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.05.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:31
Сумма выглядит завышенной даже с учетом мультипликатора. Но в любом случае потери существенные, а немцы сегодня согласовали строительные работы на последних 80 километрах
Украина из-за "Северного потока-2" будет терять 5-6 млрд долларов в год, - Макогон
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