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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7715771677177718

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 97
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
21%
20
27.50-28.00
53%
51
28.00-28.50
8%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:41

  vitaliian написав:
  change_pm написав: 3 роки тренда всьго 20% прибутка? Це неповага до себе і своїх пенендзів :mrgreen:

вы о чём? я же чётко написал что спекулям это неинтересно, евро двигает центробанк.

Йой, а 100500! пропустив - я ж погодився, що спекулям не цікаво = нема сенсу морозити грощі.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:00

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:06

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:15

  yama написав:посмотрите для образования
https://www.youtube.com/watch?v=Gw40Z9NxT24 БЕСЦЕННЫЙ ДОЛЛАР. Фильм ТВЦ. Полная версия. А тогда пишите.


чухня кацапська.
брехня на брехні, і взагалі схоже на вологі мрії кацапів бути на місці США :)
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Вів 18 тра, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:21

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 травня 2021 року до державного бюджету залучено 14.158 млрд грн (за курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
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* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.05.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:31

Сумма выглядит завышенной даже с учетом мультипликатора. Но в любом случае потери существенные, а немцы сегодня согласовали строительные работы на последних 80 километрах

Украина из-за "Северного потока-2" будет терять 5-6 млрд долларов в год, - Макогон
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-sev ... 53269.html
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  #<1 ... 7715771677177718
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