Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 18:41
vitaliian написав: change_pm написав:
3 роки тренда всьго 20% прибутка? Це неповага до себе і своїх пенендзів
вы о чём? я же чётко написал что спекулям это неинтересно, евро двигает центробанк.
Йой, а 100500! пропустив - я ж погодився, що спекулям не цікаво = нема сенсу морозити грощі.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:00
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:06
ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:15
чухня кацапська.
брехня на брехні, і взагалі схоже на вологі мрії кацапів бути на місці США
Востаннє редагувалось
sergey_sryvkin
в Вів 18 тра, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:21
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 травня 2021 року до державного бюджету залучено 14.158 млрд грн (за курсом НБУ). Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн * - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.05.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:31
Сумма выглядит завышенной даже с учетом мультипликатора. Но в любом случае потери существенные, а немцы сегодня согласовали строительные работы на последних 80 километрах
Украина из-за "Северного потока-2" будет терять 5-6 млрд долларов в год, - Макогон https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-sev ... 53269.html
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Додано: Вів 18 тра, 2021 20:06
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Додано: Вів 18 тра, 2021 20:11
zРадио написав:
Сумма выглядит завышенной даже с учетом мультипликатора. Но в любом случае потери существенные, а немцы сегодня согласовали строительные работы на последних 80 километрах
Пусть достроят СП-2, потом можно говорить об убытках Украины
А то я эти мантры слышу уже который год - как достроят СП-2, уж сколько денег потеряет Украина
pesikot
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Додано: Вів 18 тра, 2021 20:31
pesikot написав: zРадио написав:
Сумма выглядит завышенной даже с учетом мультипликатора. Но в любом случае потери существенные, а немцы сегодня согласовали строительные работы на последних 80 километрах
Пусть достроят СП-2, потом можно говорить об убытках Украины
А то я эти мантры слышу уже который год - как достроят СП-2, уж сколько денег потеряет Украина
Пока ты мантры слушал, доход оператора ГТС на 30% снизился. А если взять не за 3 последних года, а за 10, то вообще на 70%. Немцы нам энергопакеты навязывают и арбитражные споры приветствуют, а сами с газмясом в десна лупятся и второй трубопровод завершают...
zРадио
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Додано: Вів 18 тра, 2021 20:45
zРадио написав:
Сумма выглядит завышенной даже с учетом мультипликатора. Но в любом случае потери существенные, а немцы сегодня согласовали строительные работы на последних 80 километрах
Украина из-за "Северного потока-2" будет терять 5-6 млрд долларов в год, - Макогон https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-sev ... 53269.html
Американское издание Axios сообщает, что по их информации администрация президент США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против «Северного потока-2». Журналисты сообщают об этом со ссылкой на два источника, которые были проинформированы об этом решении.
В Вашингтоне якобы пришли к выводу, что единственный способ остановить проект - ввести санкции против немецких получателей газа. НО сделать это и пойти на разрыв с Германией Байден не готов. https://t.me/KlymenkoTime/28772
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