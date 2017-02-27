Додано: Вів 18 тра, 2021 21:15

pesikot написав: Как тебя корёжит, что НафтоГаз выиграл суд у ГазПрома

Ты так за РФ переживаешь

Как тебя корёжит, что НафтоГаз выиграл суд у ГазПромаТы так за РФ переживаешь

Гений, меня корежит не победа, а то, как ей воспользовались - разово получили 3 млрд, потеряв на следующие 5 лет по 1 млрд в год, а далее - по 2 млрд в год. Оптимальным было бы пакетное соглашение по итогам арбитража с обязательствами на прокачку 70-80 млрд кубов в год. Не лезь со свиным рылом в калашный ряд (с) Стратегия - это неподъемная для тебя тема. Бэкграунд не тот...