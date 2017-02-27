zРадио написав:Сумма выглядит завышенной даже с учетом мультипликатора. Но в любом случае потери существенные, а немцы сегодня согласовали строительные работы на последних 80 километрах
Пусть достроят СП-2, потом можно говорить об убытках Украины
А то я эти мантры слышу уже который год - как достроят СП-2, уж сколько денег потеряет Украина
Пока ты мантры слушал, доход оператора ГТС на 30% снизился. А если взять не за 3 последних года, а за 10, то вообще на 70%. Немцы нам энергопакеты навязывают и арбитражные споры приветствуют, а сами с газмясом в десна лупятся и второй трубопровод завершают...
Содержание ГТС ляжет отдельной платежкой каждому украинцу - естественная монополия типа. $3 000 000 в год с учетом интереса олигархов, это по $200 баксов на каждого трудоспособного.
zРадио написав:Пока ты мантры слушал, доход оператора ГТС на 30% снизился. А если взять не за 3 последних года, а за 10, то вообще на 70%. Немцы нам энергопакеты навязывают и арбитражные споры приветствуют, а сами с газмясом в десна лупятся и второй трубопровод завершают...
Как тебя корёжит, что НафтоГаз выиграл суд у ГазПрома Ты так за РФ переживаешь
А по сути, да пусть хоть куда лупятся, америкосы не дадут достроить СП-2
pesikot написав:Как тебя корёжит, что НафтоГаз выиграл суд у ГазПрома Ты так за РФ переживаешь
Гений, меня корежит не победа, а то, как ей воспользовались - разово получили 3 млрд, потеряв на следующие 5 лет по 1 млрд в год, а далее - по 2 млрд в год. Оптимальным было бы пакетное соглашение по итогам арбитража с обязательствами на прокачку 70-80 млрд кубов в год. Не лезь со свиным рылом в калашный ряд (с) Стратегия - это неподъемная для тебя тема. Бэкграунд не тот...
Zebra написав:Содержание ГТС ляжет отдельной платежкой каждому украинцу - естественная монополия типа. $3 000 000 в год с учетом интереса олигархов, это по $200 баксов на каждого трудоспособного.
Ви різницю між оплата за перекачування 100+млрд м3 і вартість утримання для перекачування 10-15 млрд м3 - розумієте? Чи це для вас однакові величини?
Не важливо скільки прокачується, тиск в системі, підтримка в робочому стані потребує багато газу. А газ для України буде коштувати $1000 за 1000 кубометрів. Бо купувати його доведеться у німців, які будут перепродувати нам його із СП-2 + націнка місцевих олігархів. Коротше - РФ дотувала наші труби і наших олігархів. Теперь доведеться годувати німецькі компанії, газотраспортні мережі ЕС, місцевих олігархів, ну і технічні витрати ГТС + амортизація. Це десь по $500 на домохазяйство в рік. Це не багато, німцям у роздріб газ дорожще обходиться.
zРадио написав:Пока ты мантры слушал, доход оператора ГТС на 30% снизился. А если взять не за 3 последних года, а за 10, то вообще на 70%. Немцы нам энергопакеты навязывают и арбитражные споры приветствуют, а сами с газмясом в десна лупятся и второй трубопровод завершают...
Как тебя корёжит, что НафтоГаз выиграл суд у ГазПрома Ты так за РФ переживаешь
А по сути, да пусть хоть куда лупятся, америкосы не дадут достроить СП-2
"Есть мнение", что если выдавить россию из Европы - она начнёт дружить с Китаем. И такая дружба потенциально опасна для США и Европы.
Поэтому США выбрали вариант что лучше "позволить Германии и рф дружить", чем "Китаю и рф".
А по поводу судьбы украинской ГТС и украинского бюджета в этой связи, - могут посоветовать "проводить реформы", "вводить рыночные тарифы", "выполнять требования МВФ в обмен на 1млрд кредитных гарантий" и т.д. Вобщем "держитесь там"
fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.
а який Ваш прогноз на осінь-зиму?
Неутешительный для гривны. Хотя, много факторов, по которым еще нет ответа, а они влияют на курс. Принятие бюджета, мвф, мировые цены на сырье и агропродукцию, уровень популизма нашей власти, коронавирусная эпопея и т.д. Но интуитивно чувствую, что будем топтаться в пределах 28,5-30. И это еще очень оптимистический вариант.
pesikot написав:Как тебя корёжит, что НафтоГаз выиграл суд у ГазПрома Ты так за РФ переживаешь
Гений, меня корежит не победа, а то, как ей воспользовались - разово получили 3 млрд, потеряв на следующие 5 лет по 1 млрд в год, а далее - по 2 млрд в год. Оптимальным было бы пакетное соглашение по итогам арбитража с обязательствами на прокачку 70-80 млрд кубов в год. Не лезь со свиным рылом в калашный ряд (с) Стратегия - это неподъемная для тебя тема. Бэкграунд не тот...
Как тебя пропёрло, да и все российские поговорки "Не лезь со свиным рылом в калашный ряд", показывают , чьих ты будешь Ты сейчас опять проистерил по факту проигрыша российского ГазПрома
Так что, умное слово "бэкграунд" засунь себе в гузочку А по факту - твоей истерикой я доволен