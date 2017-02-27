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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7717771877197720>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 98
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
21%
21
27.50-28.00
52%
51
28.00-28.50
8%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:51

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:Сумма выглядит завышенной даже с учетом мультипликатора. Но в любом случае потери существенные, а немцы сегодня согласовали строительные работы на последних 80 километрах

Пусть достроят СП-2, потом можно говорить об убытках Украины

А то я эти мантры слышу уже который год - как достроят СП-2, уж сколько денег потеряет Украина


Пока ты мантры слушал, доход оператора ГТС на 30% снизился. А если взять не за 3 последних года, а за 10, то вообще на 70%. Немцы нам энергопакеты навязывают и арбитражные споры приветствуют, а сами с газмясом в десна лупятся и второй трубопровод завершают...

Содержание ГТС ляжет отдельной платежкой каждому украинцу - естественная монополия типа.
$3 000 000 в год с учетом интереса олигархов, это по $200 баксов на каждого трудоспособного.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:05

  zРадио написав:Пока ты мантры слушал, доход оператора ГТС на 30% снизился. А если взять не за 3 последних года, а за 10, то вообще на 70%. Немцы нам энергопакеты навязывают и арбитражные споры приветствуют, а сами с газмясом в десна лупятся и второй трубопровод завершают...

Как тебя корёжит, что НафтоГаз выиграл суд у ГазПрома
Ты так за РФ переживаешь

А по сути, да пусть хоть куда лупятся, америкосы не дадут достроить СП-2
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:12

  Zebra написав:Содержание ГТС ляжет отдельной платежкой каждому украинцу - естественная монополия типа.
$3 000 000 в год с учетом интереса олигархов, это по $200 баксов на каждого трудоспособного.
Ви різницю між оплата за перекачування 100+млрд м3 і вартість утримання для перекачування 10-15 млрд м3 - розумієте?
Чи це для вас однакові величини?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:15

  pesikot написав:Как тебя корёжит, что НафтоГаз выиграл суд у ГазПрома
Ты так за РФ переживаешь


Гений, меня корежит не победа, а то, как ей воспользовались - разово получили 3 млрд, потеряв на следующие 5 лет по 1 млрд в год, а далее - по 2 млрд в год. Оптимальным было бы пакетное соглашение по итогам арбитража с обязательствами на прокачку 70-80 млрд кубов в год. Не лезь со свиным рылом в калашный ряд (с) Стратегия - это неподъемная для тебя тема. Бэкграунд не тот...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:20

  budivelnik написав:
  Zebra написав:Содержание ГТС ляжет отдельной платежкой каждому украинцу - естественная монополия типа.
$3 000 000 в год с учетом интереса олигархов, это по $200 баксов на каждого трудоспособного.
Ви різницю між оплата за перекачування 100+млрд м3 і вартість утримання для перекачування 10-15 млрд м3 - розумієте?
Чи це для вас однакові величини?

Не важливо скільки прокачується, тиск в системі, підтримка в робочому стані потребує багато газу. А газ для України буде коштувати $1000 за 1000 кубометрів. Бо купувати його доведеться у німців, які будут перепродувати нам його із СП-2 + націнка місцевих олігархів. Коротше - РФ дотувала наші труби і наших олігархів. Теперь доведеться годувати німецькі компанії, газотраспортні мережі ЕС, місцевих олігархів, ну і технічні витрати ГТС + амортизація. Це десь по $500 на домохазяйство в рік. Це не багато, німцям у роздріб газ дорожще обходиться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:28

  pesikot написав:
  zРадио написав:Пока ты мантры слушал, доход оператора ГТС на 30% снизился. А если взять не за 3 последних года, а за 10, то вообще на 70%. Немцы нам энергопакеты навязывают и арбитражные споры приветствуют, а сами с газмясом в десна лупятся и второй трубопровод завершают...

Как тебя корёжит, что НафтоГаз выиграл суд у ГазПрома
Ты так за РФ переживаешь

А по сути, да пусть хоть куда лупятся, америкосы не дадут достроить СП-2


"Есть мнение", что если выдавить россию из Европы - она начнёт дружить с Китаем.
И такая дружба потенциально опасна для США и Европы.

Поэтому США выбрали вариант что лучше "позволить Германии и рф дружить", чем "Китаю и рф".

А по поводу судьбы украинской ГТС и украинского бюджета в этой связи, - могут посоветовать "проводить реформы", "вводить рыночные тарифы", "выполнять требования МВФ в обмен на 1млрд кредитных гарантий" и т.д. Вобщем "держитесь там"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:33

  fin написав:
  vovakwasov написав:
  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.


а який Ваш прогноз на осінь-зиму?
Неутешительный для гривны. Хотя, много факторов, по которым еще нет ответа, а они влияют на курс. Принятие бюджета, мвф, мировые цены на сырье и агропродукцию, уровень популизма нашей власти, коронавирусная эпопея и т.д. Но интуитивно чувствую, что будем топтаться в пределах 28,5-30. И это еще очень оптимистический вариант.

30 оптимистичный? вот это пессимизм :shock:
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:35

  zРадио написав:
  pesikot написав:Как тебя корёжит, что НафтоГаз выиграл суд у ГазПрома
Ты так за РФ переживаешь


Гений, меня корежит не победа, а то, как ей воспользовались - разово получили 3 млрд, потеряв на следующие 5 лет по 1 млрд в год, а далее - по 2 млрд в год. Оптимальным было бы пакетное соглашение по итогам арбитража с обязательствами на прокачку 70-80 млрд кубов в год. Не лезь со свиным рылом в калашный ряд (с) Стратегия - это неподъемная для тебя тема. Бэкграунд не тот...

Как тебя пропёрло, да и все российские поговорки "Не лезь со свиным рылом в калашный ряд", показывают , чьих ты будешь :)
Ты сейчас опять проистерил по факту проигрыша российского ГазПрома

Так что, умное слово "бэкграунд" засунь себе в гузочку :)
А по факту - твоей истерикой я доволен
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Кто сдал хотя бы 28.40 таки правильно сделал
Это не вспомню уже когда такой курс и был. Вряд ли кто-то досиделся и не откупил. Постоянно лил в районе 28, этот курс давно такой.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:46

  pesikot написав:Как тебя пропёрло, да и все российские поговорки "Не лезь со свиным рылом в калашный ряд", показывают , чьих ты будешь :)


Показывают, что я из образованных буду (в отличие от тебя).
Калачами в отдельных рядах торговали еще в Киевской Руси. Это не российский, а древнерусский, не поговорка, а фразеологизм :mrgreen:
zРадио
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