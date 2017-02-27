Додано: Вів 18 тра, 2021 21:51

Сьогодні курс долара на МБ дуже легко і значно пробив вниз рівень 27.5. Курс таки вийшов з багатомісячного боковика 27,5-28,1. Значний надлишок пропозиції, передбачений нами тут вже давно, робить свою справу і закриття сьогоднішньої сесії могло бути на зовсім непристойних рівнях, якби не вихід Ощадбанку. Держбанки вийшов на рівнях 27,4,таким чином стримавши подальше падіння. Це був не просто загороджувально-попереджувальний маневр, банк викупив достатній обсяг валюти, вирівнявши перекос.

Як на мене, цей вихід Ощаду не можна розцінювати як якийсь сигнал. Швидше всього це було просте згладжування надмірної денної амплітуди. Якби треба було припинити, хоча б тимчасов, зміцнення грн то б вийшов НБУ.

З огляду на сьогоднішнє розміщення Мінфіном валютних ОВДП на 60 млн дол і 238 млн євро, можливо Ощад вже приступив до викупу валюти для оплати боргових паперів. Сумніваюся, що хтось, крім держбанків та Нафтогазу, купував сьогодні валютні ОВДП.

Завтра може відбутися певна корекція, викликана покупками валюти для оплати ОВДП. Це може сподвигнути гарячих прихильників ТА, десятирічних трейдерів з Ірпеня та гуру в сфері ширнепотребу почати вимальовувати різні молоти, чашки, двійні-трійні дна та решту страшних кабалістичних картинок "розвороту".

Але жодного розвороту не буде. Враховуючи дату на календарі і значні обєми пропозиції валюти, завтра може й корекції не відбутися. В любому випадку, я прогнозував на кінець місяця курс в діапазоні 27,3-27,5. Якщо тенденція збережеться, підозрюю, можемо й під 27,3 опуститися, ближче до 27,15(20)...