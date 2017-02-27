RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7716771777187719>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 98
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
21%
21
27.50-28.00
52%
51
28.00-28.50
8%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:41

  vitaliian написав:
  change_pm написав: 3 роки тренда всьго 20% прибутка? Це неповага до себе і своїх пенендзів :mrgreen:

вы о чём? я же чётко написал что спекулям это неинтересно, евро двигает центробанк.

Йой, а 100500! пропустив - я ж погодився, що спекулям не цікаво = нема сенсу морозити грощі.
change_pm
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 03.02.16
Подякував: 98 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:00

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 15.02.20
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
10
6
5
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:06

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 15.02.20
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
10
6
5
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:15

  yama написав:посмотрите для образования
https://www.youtube.com/watch?v=Gw40Z9NxT24 БЕСЦЕННЫЙ ДОЛЛАР. Фильм ТВЦ. Полная версия. А тогда пишите.


чухня кацапська.
брехня на брехні, і взагалі схоже на вологі мрії кацапів бути на місці США :)
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Вів 18 тра, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 844
З нами з: 19.02.14
Подякував: 332 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:21

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 травня 2021 року до державного бюджету залучено 14.158 млрд грн (за курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.05.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 15.02.20
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
10
6
5
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:06

1.2223USD
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6491
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:33

  fin написав:
  vovakwasov написав:
  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.


а який Ваш прогноз на осінь-зиму?
Неутешительный для гривны. Хотя, много факторов, по которым еще нет ответа, а они влияют на курс. Принятие бюджета, мвф, мировые цены на сырье и агропродукцию, уровень популизма нашей власти, коронавирусная эпопея и т.д. Но интуитивно чувствую, что будем топтаться в пределах 28,5-30. И это еще очень оптимистический вариант.

30 оптимистичный? вот это пессимизм :shock:
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1879
З нами з: 24.10.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Кто сдал хотя бы 28.40 таки правильно сделал
Это не вспомню уже когда такой курс и был. Вряд ли кто-то досиделся и не откупил. Постоянно лил в районе 28, этот курс давно такой.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1879
З нами з: 24.10.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні курс долара на МБ дуже легко і значно пробив вниз рівень 27.5. Курс таки вийшов з багатомісячного боковика 27,5-28,1. Значний надлишок пропозиції, передбачений нами тут вже давно, робить свою справу і закриття сьогоднішньої сесії могло бути на зовсім непристойних рівнях, якби не вихід Ощадбанку. Держбанки вийшов на рівнях 27,4,таким чином стримавши подальше падіння. Це був не просто загороджувально-попереджувальний маневр, банк викупив достатній обсяг валюти, вирівнявши перекос.
Як на мене, цей вихід Ощаду не можна розцінювати як якийсь сигнал. Швидше всього це було просте згладжування надмірної денної амплітуди. Якби треба було припинити, хоча б тимчасов, зміцнення грн то б вийшов НБУ.
З огляду на сьогоднішнє розміщення Мінфіном валютних ОВДП на 60 млн дол і 238 млн євро, можливо Ощад вже приступив до викупу валюти для оплати боргових паперів. Сумніваюся, що хтось, крім держбанків та Нафтогазу, купував сьогодні валютні ОВДП.
Завтра може відбутися певна корекція, викликана покупками валюти для оплати ОВДП. Це може сподвигнути гарячих прихильників ТА, десятирічних трейдерів з Ірпеня та гуру в сфері ширнепотребу почати вимальовувати різні молоти, чашки, двійні-трійні дна та решту страшних кабалістичних картинок "розвороту".
Але жодного розвороту не буде. Враховуючи дату на календарі і значні обєми пропозиції валюти, завтра може й корекції не відбутися. В любому випадку, я прогнозував на кінець місяця курс в діапазоні 27,3-27,5. Якщо тенденція збережеться, підозрюю, можемо й під 27,3 опуститися, ближче до 27,15(20)...
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3893
З нами з: 10.03.14
Подякував: 5040 раз.
Подякували: 4768 раз.
 
Профіль
3
7
19
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:57

  orest написав:Сьогодні курс долара на МБ дуже легко і значно пробив вниз

"Всё ниже растет кривая преступности...."

Падение доллара сопровождается практически равноценным ростом евро, но.....если написать "курс гривны к бивалютной корзине практически не изменился", новость "не цепляет".
juristkostya
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1001 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7716771777187719>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2510, 2511, 2512
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
25111 3422540
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 23:42
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 747, 748, 749
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7482 1798019
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 16:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 89, 90, 91
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
905 222738
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 08:00
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.