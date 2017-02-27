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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7716771777187719

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 98
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
21%
21
27.50-28.00
52%
51
28.00-28.50
8%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 00:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Доля евро в международных платежах в октябре составила 37,82%, увеличившись на 6 процентных пунктов (п.п.) с конца 2019 года. Доля доллара уменьшилась на 4,6 п.п., до 37,64%.
наибольший вклад в это сделали украинские заробитчане в Польше и других европейских странах
( шутка если кто не понял)
-------------------------------
  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:посмотрите для образования
https://www.youtube.com/watch?v=Gw40Z9NxT24 БЕСЦЕННЫЙ ДОЛЛАР. Фильм ТВЦ. Полная версия. А тогда пишите.


чухня кацапська.
брехня на брехні, і взагалі схоже на вологі мрії кацапів бути на місці США :)
,что не так :?:
yama
 
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  #<1 ... 7716771777187719
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