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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 00:04
vitaliian написав:
Доля евро в международных платежах в октябре составила 37,82%, увеличившись на 6 процентных пунктов (п.п.) с конца 2019 года. Доля доллара уменьшилась на 4,6 п.п., до 37,64%.
наибольший вклад в это сделали украинские заробитчане в Польше и других европейских странах
( шутка если кто не понял)
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sergey_sryvkin написав:
чухня кацапська.
брехня на брехні, і взагалі схоже на вологі мрії кацапів бути на місці США
,что не так
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