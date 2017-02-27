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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 00:04
vitaliian написав:
Доля евро в международных платежах в октябре составила 37,82%, увеличившись на 6 процентных пунктов (п.п.) с конца 2019 года. Доля доллара уменьшилась на 4,6 п.п., до 37,64%.
наибольший вклад в это сделали украинские заробитчане в Польше и других европейских странах
( шутка если кто не понял)
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sergey_sryvkin написав:
чухня кацапська.
брехня на брехні, і взагалі схоже на вологі мрії кацапів бути на місці США
,что не так
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yama
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Додано: Сер 19 тра, 2021 07:30
Proofy написав:
30 оптимистичный? вот это пессимизм
Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов.
И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни.
Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.
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p_vovk74
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Додано: Сер 19 тра, 2021 07:35
p_vovk74 написав: Proofy написав:
30 оптимистичный? вот это пессимизм
Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов.
И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни.
Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.
Пока играют на повышение гривны. Имхо до 26,5 в этом году (до сетября (там выплаты большие)
ЗВР огромные - а это главный индикатор крепости гривны
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Yuri_61
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Додано: Сер 19 тра, 2021 07:37
p_vovk74 написав: Proofy написав:
30 оптимистичный? вот это пессимизм
Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов.
И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни.
Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.
Пока играют на повышение гривны. Имхо до 26,5 продавят в этом году (до сентября (там выплаты большие)
ЗВР огромные - а это главный индикатор крепости гривны
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Yuri_61
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Додано: Сер 19 тра, 2021 08:03
juristkostya написав:
если написать "курс гривны к бивалютной корзине практически не изменился", новость "не цепляет".
И к фунту, и к злотому который не бог весть какая валюта, но хороший индикатор того что реально происходит с гривной.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 19 тра, 2021 08:59
Yuri_61 написав: p_vovk74 написав: Proofy написав:
30 оптимистичный? вот это пессимизм
Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов.
И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни.
Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.
Пока играют на повышение гривны. Имхо до 26,5 продавят в этом году (до сентября (там выплаты большие)
ЗВР огромные - а это главный индикатор крепости гривны
Скорее, до августа. А дальше ракета вверх без остановок. Поэтому уже сейчас и в ближайшие 2 месяца надо запасаться зеленым, пока есть хороший курс.
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fin
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:05
МБ 27.39
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Олежан
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