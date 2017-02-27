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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7716771777187719

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 99
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
22%
22
27.50-28.00
52%
51
28.00-28.50
8%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 00:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Доля евро в международных платежах в октябре составила 37,82%, увеличившись на 6 процентных пунктов (п.п.) с конца 2019 года. Доля доллара уменьшилась на 4,6 п.п., до 37,64%.
наибольший вклад в это сделали украинские заробитчане в Польше и других европейских странах
( шутка если кто не понял)
-------------------------------
  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:посмотрите для образования
https://www.youtube.com/watch?v=Gw40Z9NxT24 БЕСЦЕННЫЙ ДОЛЛАР. Фильм ТВЦ. Полная версия. А тогда пишите.


чухня кацапська.
брехня на брехні, і взагалі схоже на вологі мрії кацапів бути на місці США :)
,что не так :?:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:30

  Proofy написав:30 оптимистичный? вот это пессимизм :shock:

Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов.
И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни.
Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:35

  p_vovk74 написав:
  Proofy написав:30 оптимистичный? вот это пессимизм :shock:

Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов.
И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни.
Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.


Пока играют на повышение гривны. Имхо до 26,5 в этом году (до сетября (там выплаты большие)
ЗВР огромные - а это главный индикатор крепости гривны
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:37

  p_vovk74 написав:
  Proofy написав:30 оптимистичный? вот это пессимизм :shock:

Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов.
И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни.
Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.


Пока играют на повышение гривны. Имхо до 26,5 продавят в этом году (до сентября (там выплаты большие)
ЗВР огромные - а это главный индикатор крепости гривны
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  juristkostya написав:если написать "курс гривны к бивалютной корзине практически не изменился", новость "не цепляет".
И к фунту, и к злотому который не бог весть какая валюта, но хороший индикатор того что реально происходит с гривной.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:59

  Yuri_61 написав:
  p_vovk74 написав:
  Proofy написав:30 оптимистичный? вот это пессимизм :shock:

Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов.
И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни.
Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.


Пока играют на повышение гривны. Имхо до 26,5 продавят в этом году (до сентября (там выплаты большие)
ЗВР огромные - а это главный индикатор крепости гривны
Скорее, до августа. А дальше ракета вверх без остановок. Поэтому уже сейчас и в ближайшие 2 месяца надо запасаться зеленым, пока есть хороший курс.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ 27.39
Олежан
 
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  #<1 ... 7716771777187719
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