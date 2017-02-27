Proofy написав:30 оптимистичный? вот это пессимизм
Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов. И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни. Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.
Proofy написав:30 оптимистичный? вот это пессимизм
Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов. И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни. Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.
Пока играют на повышение гривны. Имхо до 26,5 в этом году (до сетября (там выплаты большие) ЗВР огромные - а это главный индикатор крепости гривны
Proofy написав:30 оптимистичный? вот это пессимизм
Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов. И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни. Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.
Пока играют на повышение гривны. Имхо до 26,5 продавят в этом году (до сентября (там выплаты большие) ЗВР огромные - а это главный индикатор крепости гривны
Proofy написав:30 оптимистичный? вот это пессимизм
Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов. И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни. Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.
Пока играют на повышение гривны. Имхо до 26,5 продавят в этом году (до сентября (там выплаты большие) ЗВР огромные - а это главный индикатор крепости гривны
Скорее, до августа. А дальше ракета вверх без остановок. Поэтому уже сейчас и в ближайшие 2 месяца надо запасаться зеленым, пока есть хороший курс.
В апреле резко улучшились деловые ожидания при стабильной оценке текущего состояния. Потребительские настроения также хорошо прибавили. Рост деловых ожиданий, вероятно, объясняется ажиотажем и ценовым ралли на коммоды. Рост потребительских настроения - инфляцией, стимулирующей тратить, а не накапливать
Proofy написав:30 оптимистичный? вот это пессимизм
Простите, а какие факторы играют за дальнейшее укрепление гривни? Я спрашиваю потому, что против гривни играют множество экономических факторов. И даже пиковые на сегодня цены на металл и сырьё и те рано или поздно упадут, выбив последнюю опору для гривни. Что тогда? Тогда я вообще не вижу причин для НЕпадения гривни. Главный вопрос - когда это случится и до какого значения.
Пока играют на повышение гривны. Имхо до 26,5 продавят в этом году (до сентября (там выплаты большие) ЗВР огромные - а это главный индикатор крепости гривны
Да, продавить летом вполне могут и до 26,3..26,5. Выплаты - то такое... А вот когда Нафтогаз начнет пылесосить валюту под закупку газа, то ЗВР растают с невиданной скоростью (это мы умеем, это уже опробовали не раз, а при таких правителях они долго думать не будут). Гривни напечатано немеряно и этот навес только и ждёт хоть какой-то легкой паники чтобы превратить ее в ощутимую жопу. Минус глубокий спад в реальном секторе. По факту нас сейчас держат только невиданные цены на сырьё. Как только дефицит спадет - тут и начнется самое интересное.