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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7717771877197720

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 99
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
22%
22
27.50-28.00
52%
51
28.00-28.50
8%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:42

  yama написав:
  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:посмотрите для образования
https://www.youtube.com/watch?v=Gw40Z9NxT24 БЕСЦЕННЫЙ ДОЛЛАР. Фильм ТВЦ. Полная версия. А тогда пишите.


чухня кацапська.
брехня на брехні, і взагалі схоже на вологі мрії кацапів бути на місці США :)
,что не так :?:


Та все. Просто казочка про поганих американців.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 7717771877197720
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