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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:42
yama написав: sergey_sryvkin написав:
чухня кацапська.
брехня на брехні, і взагалі схоже на вологі мрії кацапів бути на місці США
,что не так
Та все. Просто казочка про поганих американців.
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sergey_sryvkin
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