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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:42
yama написав: sergey_sryvkin написав:
чухня кацапська.
брехня на брехні, і взагалі схоже на вологі мрії кацапів бути на місці США
,что не так
Та все. Просто казочка про поганих американців.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:29
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.05.2021.....................27,4053
Гривна укрепилась на 3 копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, стали смотреть вверх. После роста на 2 копейки сразу развернулись и опустились на 1.5. После короткого периода равновесия, при котором была совершена основная масса сделок (справочный курс соответствует именно этому уровню), снова стали приподниматься. За 20 минут прибавили копейку.
В мире доллар с утра пытается оторваться от минимумов, но ушел пока не далеко.
Справочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 1.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет перетока в казначейство. Окончание периода квартальных налогов дает о себе знать. Добавило немного ликвидности сокращение объема суточных сертификатов.
В понедельник объем МБ обвалился с 444.4 до 289.3 млн. Обороты чистые. Банки были пассивны. Клиентские обороты также уменьшились, сохранился перевес спроса, обеспеченный форвардами, по оперативным сделкам наблюдался легкий перевес предложения.
Список банков, получивших в пятницу рефинанс:
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 220 000,0
АТ "Укрексімбанк" 80 000,0
АТ "КІБ" 254 000,0
АТ "Полтава-банк" 60 000,0
АТ "КРИСТАЛБАНК" 100 000,0
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 29 500,0
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 112 000,0
АТ "АП БАНК" 50 000,0
АТ "МІБ" 64 000,0
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 1 000 000,0
АТ "БАНК СІЧ" 37 000,0
АТ "АЛЬПАРІ БАНК" 22 500,0
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:57
Панове, в контексті вчорашніх висновків та можливої корекції євро, хочу запитати чи хтось планує скористатись цим по парі гривня/долар?
От вагаюсь чи не прикупити трішки долара. Надіюсь на 15-20 коп.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:11
Подскажите надежную биржу где можно купить биток и вывести на свой кошелек.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:16
fin написав: Hotab написав: fin написав:
В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.
Вопрос лишь в том, что вы не спрогнозировали , а наныли. Вам нужно купить летом, вы мантрили на падение. Внятных аргументов не было,просто вам так хотелось. А вероятность угадать направление не такая и низкая - 50%.
Главное результат. А наныл я или наколдовал это не важно.
Есть еще такой термин как "натягивание" нужного результата, "натянуть".
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