Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 19.05.2021.....................27,4053 Гривна укрепилась на 3 копейки. Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, стали смотреть вверх. После роста на 2 копейки сразу развернулись и опустились на 1.5. После короткого периода равновесия, при котором была совершена основная масса сделок (справочный курс соответствует именно этому уровню), снова стали приподниматься. За 20 минут прибавили копейку. В мире доллар с утра пытается оторваться от минимумов, но ушел пока не далеко. Справочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 1.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах уменьшились за счет перетока в казначейство. Окончание периода квартальных налогов дает о себе знать. Добавило немного ликвидности сокращение объема суточных сертификатов.
В понедельник объем МБ обвалился с 444.4 до 289.3 млн. Обороты чистые. Банки были пассивны. Клиентские обороты также уменьшились, сохранился перевес спроса, обеспеченный форвардами, по оперативным сделкам наблюдался легкий перевес предложения.
Список банков, получивших в пятницу рефинанс: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 220 000,0 АТ "Укрексімбанк" 80 000,0 АТ "КІБ" 254 000,0 АТ "Полтава-банк" 60 000,0 АТ "КРИСТАЛБАНК" 100 000,0 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 29 500,0 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 112 000,0 АТ "АП БАНК" 50 000,0 АТ "МІБ" 64 000,0 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 1 000 000,0 АТ "БАНК СІЧ" 37 000,0 АТ "АЛЬПАРІ БАНК" 22 500,0
fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.
Вопрос лишь в том, что вы не спрогнозировали , а наныли. Вам нужно купить летом, вы мантрили на падение. Внятных аргументов не было,просто вам так хотелось. А вероятность угадать направление не такая и низкая - 50%.
Главное результат. А наныл я или наколдовал это не важно.
Есть еще такой термин как "натягивание" нужного результата, "натянуть".