Додано: Сер 19 тра, 2021 11:29

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

19.05.2021.....................27,4053

Гривна укрепилась на 3 копейки.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, стали смотреть вверх. После роста на 2 копейки сразу развернулись и опустились на 1.5. После короткого периода равновесия, при котором была совершена основная масса сделок (справочный курс соответствует именно этому уровню), снова стали приподниматься. За 20 минут прибавили копейку.

В мире доллар с утра пытается оторваться от минимумов, но ушел пока не далеко.

Справочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 1.5 копейки выше открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах уменьшились за счет перетока в казначейство. Окончание периода квартальных налогов дает о себе знать. Добавило немного ликвидности сокращение объема суточных сертификатов.



В понедельник объем МБ обвалился с 444.4 до 289.3 млн. Обороты чистые. Банки были пассивны. Клиентские обороты также уменьшились, сохранился перевес спроса, обеспеченный форвардами, по оперативным сделкам наблюдался легкий перевес предложения.



Список банков, получивших в пятницу рефинанс:

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 220 000,0

АТ "Укрексімбанк" 80 000,0

АТ "КІБ" 254 000,0

АТ "Полтава-банк" 60 000,0

АТ "КРИСТАЛБАНК" 100 000,0

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 29 500,0

АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 112 000,0

АТ "АП БАНК" 50 000,0

АТ "МІБ" 64 000,0

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 1 000 000,0

АТ "БАНК СІЧ" 37 000,0

АТ "АЛЬПАРІ БАНК" 22 500,0