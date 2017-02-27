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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7718771977207721>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 100
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
22%
22
27.50-28.00
51%
51
28.00-28.50
9%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:42

  yama написав:
  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:посмотрите для образования
https://www.youtube.com/watch?v=Gw40Z9NxT24 БЕСЦЕННЫЙ ДОЛЛАР. Фильм ТВЦ. Полная версия. А тогда пишите.


чухня кацапська.
брехня на брехні, і взагалі схоже на вологі мрії кацапів бути на місці США :)
,что не так :?:


Та все. Просто казочка про поганих американців.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.05.2021.....................27,4053
Гривна укрепилась на 3 копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, стали смотреть вверх. После роста на 2 копейки сразу развернулись и опустились на 1.5. После короткого периода равновесия, при котором была совершена основная масса сделок (справочный курс соответствует именно этому уровню), снова стали приподниматься. За 20 минут прибавили копейку.
В мире доллар с утра пытается оторваться от минимумов, но ушел пока не далеко.
Справочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 1.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет перетока в казначейство. Окончание периода квартальных налогов дает о себе знать. Добавило немного ликвидности сокращение объема суточных сертификатов.

В понедельник объем МБ обвалился с 444.4 до 289.3 млн. Обороты чистые. Банки были пассивны. Клиентские обороты также уменьшились, сохранился перевес спроса, обеспеченный форвардами, по оперативным сделкам наблюдался легкий перевес предложения.

Список банков, получивших в пятницу рефинанс:
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 220 000,0
АТ "Укрексімбанк" 80 000,0
АТ "КІБ" 254 000,0
АТ "Полтава-банк" 60 000,0
АТ "КРИСТАЛБАНК" 100 000,0
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 29 500,0
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 112 000,0
АТ "АП БАНК" 50 000,0
АТ "МІБ" 64 000,0
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 1 000 000,0
АТ "БАНК СІЧ" 37 000,0
АТ "АЛЬПАРІ БАНК" 22 500,0
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Панове, в контексті вчорашніх висновків та можливої корекції євро, хочу запитати чи хтось планує скористатись цим по парі гривня/долар?
От вагаюсь чи не прикупити трішки долара. Надіюсь на 15-20 коп.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подскажите надежную биржу где можно купить биток и вывести на свой кошелек.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:16

  fin написав:
  Hotab написав:
  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.

Вопрос лишь в том, что вы не спрогнозировали , а наныли. Вам нужно купить летом, вы мантрили на падение. Внятных аргументов не было,просто вам так хотелось. А вероятность угадать направление не такая и низкая - 50%.
Главное результат. А наныл я или наколдовал это не важно.

Есть еще такой термин как "натягивание" нужного результата, "натянуть". :wink:
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:36

  Captain Obvious написав:Подскажите надежную биржу где можно купить биток и вывести на свой кошелек.

Kuna

Биржа очень надежная и оперативная поддержка, публичный адекватный владелец имеющий связи в НБУ и ВР занимающийся создание законопроектов для криптовалют. Держу там пол котлеты.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:46

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Подскажите надежную биржу где можно купить биток и вывести на свой кошелек.

Kuna

Биржа очень надежная и оперативная поддержка, публичный адекватный владелец имеющий связи в НБУ и ВР занимающийся создание законопроектов для криптовалют. Держу там пол котлеты.


Название биржы настораживает. Я понимаю, что Kuna - это валюта Хорватии, но пошлые языки говорят, что не только. Как быстро там можно перевести Биткоин в доллар и как с выводом доллара наружу?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Как быстро там можно перевести Биткоин в доллар и как с выводом доллара наружу?

С комиссией от 1 до 2,2% через AdvCash, Perfect Money, Payeer или черед код обменять на наличные с тему кому нужна обратная операция.

Ещё вроде бы для больших сумм биржа предлагает вывод в нал через партнерские обменки, об этом можно спросить в службе поддержки https://t.me/KunaSupport_bot
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:00

  kluychkooleg написав:
  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Подскажите надежную биржу где можно купить биток и вывести на свой кошелек.

Kuna

Биржа очень надежная и оперативная поддержка, публичный адекватный владелец имеющий связи в НБУ и ВР занимающийся создание законопроектов для криптовалют. Держу там пол котлеты.


Название биржы настораживает. Я понимаю, что Kuna - это валюта Хорватии, но пошлые языки говорят, что не только. Как быстро там можно перевести Биткоин в доллар и как с выводом доллара наружу?

Ликвидность сейчас более чем достаточна даже для миллиона долларов.
Вывод практически мгновенный.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:04

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Подскажите надежную биржу где можно купить биток и вывести на свой кошелек.

Kuna

Биржа очень надежная и оперативная поддержка, публичный адекватный владелец имеющий связи в НБУ и ВР занимающийся создание законопроектов для криптовалют. Держу там пол котлеты.

Комиссии там конские. И на больших объемах, уверен, никто из присутствующих не проверял. Как вариант, можно через Бинанс сработать.
А вообще, это оффтоп, и нас всех накажут :)
Искатель
 
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