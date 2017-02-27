RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7718771977207721

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 100
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
22%
22
27.50-28.00
51%
51
28.00-28.50
9%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:32

  Искатель написав:
  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Подскажите надежную биржу где можно купить биток и вывести на свой кошелек.

Kuna

Биржа очень надежная и оперативная поддержка, публичный адекватный владелец имеющий связи в НБУ и ВР занимающийся создание законопроектов для криптовалют. Держу там пол котлеты.

Комиссии там конские. И на больших объемах, уверен, никто из присутствующих не проверял. Как вариант, можно через Бинанс сработать.
А вообще, это оффтоп, и нас всех накажут :)

Для разовой покупки вполне норм. А на бинанс поддержки нет, от слова совсем.

Не заманивайте новичков на бинанс - это площадки созданные для выкачивания денег. Там потом люди в маржиналку или деривативы полезут и потеряют деньги.

Я в феврале 2018 на Куне продал битка на 1.2 млн грн одним ордером без проскальзывания. Есть там ликвидность, ставите ордер и арбитражники все сделают.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9928
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1362 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Комиссии там конские.
Какие именно из комиссий? Комиссия на самой бирже - достаточно невысокая. Комиссиия ввода вывода на карты ниже чем обычно на других биржах. Плюс есть коды с которыми именно на выводе можно ещё и дополнительно заработать - некоторые именно этим и зарабатывают собственно.

Что там плохо так это не всегда хорошие курсы крипты, но это как раз не от биржи зависит. Ну и отсутствие прямого ввода-вывода на банковские счета это проблема совков в ВР, а не Куны.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4192
З нами з: 06.08.19
Подякував: 947 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7718771977207721
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД, Чукча2 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2516, 2517, 2518
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
25178 3427758
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 тра, 2021 13:59
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 747, 748, 749
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7484 1798452
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 тра, 2021 09:49
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 89, 90, 91
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
905 222877
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 08:00
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32536)
19.05.2021 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.