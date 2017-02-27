Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:32
Искатель написав: Zebra написав: Captain Obvious написав:
Подскажите надежную биржу где можно купить биток и вывести на свой кошелек.
Kuna
Биржа очень надежная и оперативная поддержка, публичный адекватный владелец имеющий связи в НБУ и ВР занимающийся создание законопроектов для криптовалют. Держу там пол котлеты.
Комиссии там конские. И на больших объемах, уверен, никто из присутствующих не проверял. Как вариант, можно через Бинанс сработать.
А вообще, это оффтоп, и нас всех накажут
Для разовой покупки вполне норм. А на бинанс поддержки нет, от слова совсем.
Не заманивайте новичков на бинанс - это площадки созданные для выкачивания денег. Там потом люди в маржиналку или деривативы полезут и потеряют деньги.
Я в феврале 2018 на Куне продал битка на 1.2 млн грн одним ордером без проскальзывания. Есть там ликвидность, ставите ордер и арбитражники все сделают.
Zebra
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:41
Искатель написав:
Комиссии там конские.
Какие именно из комиссий? Комиссия на самой бирже - достаточно невысокая. Комиссиия ввода вывода на карты ниже чем обычно на других биржах. Плюс есть коды с которыми именно на выводе можно ещё и дополнительно заработать - некоторые именно этим и зарабатывают собственно.
Что там плохо так это не всегда хорошие курсы крипты, но это как раз не от биржи зависит. Ну и отсутствие прямого ввода-вывода на банковские счета это проблема совков в ВР, а не Куны.
vitaliy_berdinskikh
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