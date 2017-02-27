Какие именно из комиссий? Комиссия на самой бирже - достаточно невысокая. Комиссиия ввода вывода на карты ниже чем обычно на других биржах. Плюс есть коды с которыми именно на выводе можно ещё и дополнительно заработать - некоторые именно этим и зарабатывают собственно.
Что там плохо так это не всегда хорошие курсы крипты, но это как раз не от биржи зависит. Ну и отсутствие прямого ввода-вывода на банковские счета это проблема совков в ВР, а не Куны.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............19.05.2021.........20.05.2021 дата розрахунку..............18.05.2021..........19.05.2021 Євро.................................33,5319...............33,488...-0.13% Долар США......................27,4368...............27,4166...+0.07% После полудня доллар отыграл 1 копейку. Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, стали смотреть вверх. После роста на 2 копейки сразу развернулись и опустились на 1.5. После короткого периода равновесия, при котором была совершена основная масса сделок (справочный курс соответствует именно этому уровню), снова стали приподниматься. За 20 минут прибавили копейку. В мире доллар с утра пытается оторваться от минимумов, но ушел пока не далеко. Справочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 1.5 копейки выше открытия. После полудня выросли на 2 копейки и наступило обеденное затишье. После непривычно короткого обеда с ленцой продолжили восхождение. Минут за 40 выросли на копейку, после чего надолго уравновесились. Рост индекса доллара после обеда прекратился и сменился небольшим снижением. Сейчас он чуть выше вчерашнего, но ниже, чем в понедельник. Официальный курс встретили котировками 27.4350 - 27.4550. За день выросли не 4.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия. Как и накануне, динамика официального курса относительно основных валют оказалась разнонаправленной. Ход торгов на МБ отражал мировые тенденции, самостоятельных движений гривны под действием внутренних факторов не видно.
Этот день в истории: 2020 - 26.5159 (-6) +90 2019 - 26.3682 (+2) +105
zРадио написав:В апреле резко улучшились деловые ожидания при стабильной оценке текущего состояния. Потребительские настроения также хорошо прибавили. Рост деловых ожиданий, вероятно, объясняется ажиотажем и ценовым ралли на коммоды. Рост потребительских настроения - инфляцией, стимулирующей тратить, а не накапливать
А вы жалуетесь напрасно, Здесь ребята, все так и все то. И оказывается, Жизнь налаживается, Который год все без конца.
sivolkin2020 написав:биток скамят, уже 30к) налетайте) будет тока доражать)))
А що про валюту можете сказати? Бо всі мовчать, а особливо цікавить про
Realist написав:Панове, в контексті вчорашніх висновків та можливої корекціїєвро, хочу запитати чи хтось планує скористатись цим по парі гривня/долар? От вагаюсь чи не прикупити трішки долара. Надіюсь на 15-20 коп.
Бо складається враження, що про валюту тут вже не інтересно писати...
Мини-коррекция после вчерашнего оглушительного падения таки на МБ состоялась на 2-3 копейки. И обменки, увидев, что перестало падать подняли курсы на 5 коп. Ну и и наиболее оперативные банки онлайн тоже. Ну то такое. Ситуативное.