Додано: Сер 19 тра, 2021 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............19.05.2021.........20.05.2021

дата розрахунку..............18.05.2021..........19.05.2021

Євро.................................33,5319...............33,488...-0.13%

Долар США......................27,4368...............27,4166...+0.07%

После полудня доллар отыграл 1 копейку.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, стали смотреть вверх. После роста на 2 копейки сразу развернулись и опустились на 1.5. После короткого периода равновесия, при котором была совершена основная масса сделок (справочный курс соответствует именно этому уровню), снова стали приподниматься. За 20 минут прибавили копейку.

В мире доллар с утра пытается оторваться от минимумов, но ушел пока не далеко.

Справочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 1.5 копейки выше открытия.

После полудня выросли на 2 копейки и наступило обеденное затишье. После непривычно короткого обеда с ленцой продолжили восхождение. Минут за 40 выросли на копейку, после чего надолго уравновесились.

Рост индекса доллара после обеда прекратился и сменился небольшим снижением. Сейчас он чуть выше вчерашнего, но ниже, чем в понедельник.

Официальный курс встретили котировками 27.4350 - 27.4550. За день выросли не 4.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Как и накануне, динамика официального курса относительно основных валют оказалась разнонаправленной. Ход торгов на МБ отражал мировые тенденции, самостоятельных движений гривны под действием внутренних факторов не видно.



Этот день в истории:

2020 - 26.5159 (-6) +90

2019 - 26.3682 (+2) +105



2018 - 26.1480 (-4)

2017 - 26.3697 (-3)