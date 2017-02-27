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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7718771977207721

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 100
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
22%
22
27.50-28.00
51%
51
28.00-28.50
9%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:32

  Искатель написав:
  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Подскажите надежную биржу где можно купить биток и вывести на свой кошелек.

Kuna

Биржа очень надежная и оперативная поддержка, публичный адекватный владелец имеющий связи в НБУ и ВР занимающийся создание законопроектов для криптовалют. Держу там пол котлеты.

Комиссии там конские. И на больших объемах, уверен, никто из присутствующих не проверял. Как вариант, можно через Бинанс сработать.
А вообще, это оффтоп, и нас всех накажут :)

Для разовой покупки вполне норм. А на бинанс поддержки нет, от слова совсем.

Не заманивайте новичков на бинанс - это площадки созданные для выкачивания денег. Там потом люди в маржиналку или деривативы полезут и потеряют деньги.

Я в феврале 2018 на Куне продал битка на 1.2 млн грн одним ордером без проскальзывания. Есть там ликвидность, ставите ордер и арбитражники все сделают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Комиссии там конские.
Какие именно из комиссий? Комиссия на самой бирже - достаточно невысокая. Комиссиия ввода вывода на карты ниже чем обычно на других биржах. Плюс есть коды с которыми именно на выводе можно ещё и дополнительно заработать - некоторые именно этим и зарабатывают собственно.

Что там плохо так это не всегда хорошие курсы крипты, но это как раз не от биржи зависит. Ну и отсутствие прямого ввода-вывода на банковские счета это проблема совков в ВР, а не Куны.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............19.05.2021.........20.05.2021
дата розрахунку..............18.05.2021..........19.05.2021
Євро.................................33,5319...............33,488...-0.13%
Долар США......................27,4368...............27,4166...+0.07%
После полудня доллар отыграл 1 копейку.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, стали смотреть вверх. После роста на 2 копейки сразу развернулись и опустились на 1.5. После короткого периода равновесия, при котором была совершена основная масса сделок (справочный курс соответствует именно этому уровню), снова стали приподниматься. За 20 минут прибавили копейку.
В мире доллар с утра пытается оторваться от минимумов, но ушел пока не далеко.
Справочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 1.5 копейки выше открытия.
После полудня выросли на 2 копейки и наступило обеденное затишье. После непривычно короткого обеда с ленцой продолжили восхождение. Минут за 40 выросли на копейку, после чего надолго уравновесились.
Рост индекса доллара после обеда прекратился и сменился небольшим снижением. Сейчас он чуть выше вчерашнего, но ниже, чем в понедельник.
Официальный курс встретили котировками 27.4350 - 27.4550. За день выросли не 4.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Как и накануне, динамика официального курса относительно основных валют оказалась разнонаправленной. Ход торгов на МБ отражал мировые тенденции, самостоятельных движений гривны под действием внутренних факторов не видно.

Этот день в истории:
2020 - 26.5159 (-6) +90
2019 - 26.3682 (+2) +105

2018 - 26.1480 (-4)
2017 - 26.3697 (-3)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ану не збавляти оберти падіння курсу долара! )))
(а то в мене наступного тижня закінчується одне з грубеньких гривнедепо під ще колишніх 13,25% - тож хочу на всі купити долярчиків) :)
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:13

  zРадио написав:В апреле резко улучшились деловые ожидания при стабильной оценке текущего состояния. Потребительские настроения также хорошо прибавили. Рост деловых ожиданий, вероятно, объясняется ажиотажем и ценовым ралли на коммоды. Рост потребительских настроения - инфляцией, стимулирующей тратить, а не накапливать

Зображення

А вы жалуетесь напрасно,
Здесь ребята, все так и все то.
И оказывается,
Жизнь налаживается,
Который год все без конца.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

биток скамят, уже 30к) налетайте) будет тока доражать)))
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:22

  sivolkin2020 написав:биток скамят, уже 30к) налетайте) будет тока доражать)))

А що про валюту можете сказати? Бо всі мовчать, а особливо цікавить про
  Realist написав:Панове, в контексті вчорашніх висновків та можливої корекції євро, хочу запитати чи хтось планує скористатись цим по парі гривня/долар?
От вагаюсь чи не прикупити трішки долара. Надіюсь на 15-20 коп.

Бо складається враження, що про валюту тут вже не інтересно писати...
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:28

Мини-коррекция после вчерашнего оглушительного падения таки на МБ состоялась на 2-3 копейки. И обменки, увидев, что перестало падать подняли курсы на 5 коп. Ну и и наиболее оперативные банки онлайн тоже. Ну то такое. Ситуативное.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:30

  Realist написав:Бо складається враження, що про валюту тут вже не інтересно писати...


Тут стратеги и экономисты в основном, тактиков (спекулей) тут презирают и не уважают. Поэтому, глядя на пять лет вперед, не размениваются на анализ завтрашнего дня.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:40

  Успіх написав:Ану не збавляти оберти падіння курсу долара! )))
(а то в мене наступного тижня закінчується одне з грубеньких гривнедепо під ще колишніх 13,25% - тож хочу на всі купити долярчиків) :)



Думаете, что уже можно скирдовать? Еще лето в переди сезон исторического снижения.
joik
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