ruvex написав:А вы жалуетесь напрасно, Здесь ребята, все так и все то. И оказывается, Жизнь налаживается, Который год все без конца.
Все просто. Закон збереження грошей. Якщо через інфляцію у когось десь убуло, то значить у когось десь прибуло. Виходить, що тих у кого прибуває від росту цін - більшість. Раз про валюту вам скучно (роблю такий висновок) і поки п'ю каву, спробую пояснити ріст очікувань на прикладі хобі - Бджільництва. Низька ціна на цукор поставила цукрові заводи у дуже скрутне становище. А там тисячі робочих місць та величезна куча суміжних підприємств і робітників які працювали "у парі", тільки тоді коли працював цукровий завод та була інвестпрограма. Починаючи від агропідприємств де буряк - це чудова сівозміна і закінчуючи ОЕМ виробниками обладнання та системними інтеграторами. Підвищення цін на цукор дозволило всім активізувати роботу цього року. Через підвищення вартості цукру, виросла ціна на мед, а він в свою чергу підняв вартість бджіл. (плюс минуло-річні дотації бджолам - це хороший приклад дотацій). Таким чином ріст цін (інфляція) оживив роботу у двох галузях та збільшив доходи кінцевого, пересічного громадянина/працівника. Інший приклад - ріст цін на олію, пересічному не добавив нічого крім витрат. Тому інфляція (помірна) це не завжди погано. Ф. чуть-чуть піднявся на продажі на 2-3 коп. 27,45/27,52-55 Купив долар по 27,48 в тих банках які практично нічого або порівняно мало платили за зберігання гривні на їхніх рахунках/депозитах. Але через ці нюанси я там і так небагато зберігав. Основна частина гривні очікує на свою конвертацію. Надіюсь ще місяць "помаринувати" її на депозитах.
Realist написав:Купив долар по 27,48 в тих банках які практично нічого або порівняно мало платили за зберігання гривні на їхніх рахунках/депозитах.
Так перебросили бы по СЭП туда, где платили нормально. Из ТАС не перебросишь, там только налом через депо. Но из Укргаза и Альфы - без проблем. Перечислил банки, в которых сегодня было и есть 27,48. В ТАС с утра и 27,45 было, но не долго, они мгновенно курсы меняют, чуть меняется настроение на МБ.
Realist написав:Бо складається враження, що про валюту тут вже не інтересно писати...
Тут стратеги и экономисты в основном, тактиков (спекулей) тут презирают и не уважают. Поэтому, глядя на пять лет вперед, не размениваются на анализ завтрашнего дня.
Ваш сарказм высшего левела. Если сказать попроще, то комментировать нечего только по одной причине, 95% тутешних прихожан из секты будеттолькодорожать. Так что им сейчас говорить? Они тихо плачут в подушку, как маленькие девочки от неразделённой любви, главное чтобы никто не видел их страданий(( Тут вчера один таксист предсказал поход на 27.10, но в какой-то нервной и раздражённой форме. Я догадываюсь почему, ведь когда курс провалился с 28.40 до 28, то на другом ресурсе у всезнайки спросили: а сколько у вас сейчас гривны, тот замешкался и сказал до 10%. Как так? Сыпать советами, ванговать ревальвацию, но в свои же прогнозы не верить? Сидеть в валюте и топить за гривну? Это всё что нужно знать о том, кто накатывает 5000 км в неделю, некогда зарабатывать на прогнозах, ведь постоянно за баранкой😅 По курсу. Можно брать по 27.50. Думаю предпосылок для сильного прокалывания вниз банально нет.
Realist написав:Панове, в контексті вчорашніх висновків та можливої корекції євро, хочу запитати чи хтось планує скористатись цим по парі гривня/долар? От вагаюсь чи не прикупити трішки долара. Надіюсь на 15-20 коп.
Вітаю. А які були висновки товариства? Пробіжав - не побачив ані консенсусу по еврі (усі на своїх позиціях...) та і власне висновків (крім короткого прогнозу п.Ореста на зміцнення грн. на 27,3). Взяти по акції по 27.5, бо "гріх не брати" (в надії на короткий відскок бакса)? Але гривня поки в шоколаді, та і корекція бакса не задалась: вже і нафта здулась, і кріпта камнєм_вніз, а він щось до 90 притулився і евра над 1,22 себе комфортно почуває. Шось не видно (мені) потенціалу короткої спекуляції по гривні (якщо ми говоримо про 1-2 місячний горізонт). Хоча "стабільності в мірє нєт": чергове запалення геополітики - і потікуть в "рідну зелену гавань". Але без колишнього запалу. Ми ж бачили місяць тому, що на квітневому піку загострення шизи бакс дав менше 2% по гривні, не вражає
Realist написав:Купив долар по 27,48 в тих банках які практично нічого або порівняно мало платили за зберігання гривні на їхніх рахунках/депозитах.
Так перебросили бы по СЭП туда, где платили нормально. Из ТАС не перебросишь, там только налом через депо. Но из Укргаза и Альфы - без проблем. Перечислил банки, в которых сегодня было и есть 27,48. В ТАС с утра и 27,45 было, но не долго, они мгновенно курсы меняют, чуть меняется настроение на МБ.
ТАС і КредіАгріколь. Креді взагалі майже нічого не платить за гривню, а Тас мені не дуже заходить через їхню надшвидку оперативність. Не завжди маю час/встигаю слідкувати за форумом та ринком. Поки приймеш рішення - курс вже не той. Так само і сьогодні. Поки думав, вони поміняли на 27,48
Realist написав:Панове, в контексті вчорашніх висновків та можливої корекції євро, хочу запитати чи хтось планує скористатись цим по парі гривня/долар? От вагаюсь чи не прикупити трішки долара. Надіюсь на 15-20 коп.
Вітаю. А які були висновки товариства? Пробіжав - не побачив ані консенсусу по еврі (усі на своїх позиціях...) та і власне висновків (крім короткого прогнозу п.Ореста на зміцнення грн. на 27,3). Взяти по акції по 27.5, бо "гріх не брати" (в надії на короткий відскок бакса)? Але гривня поки в шоколаді, та і корекція бакса не задалась: вже і нафта здулась, і кріпта камнєм_вніз, а він щось до 90 притулився і евра над 1,22 себе комфортно почуває. Шось не видно (мені) потенціалу короткої спекуляції по гривні (якщо ми говоримо про 1-2 місячний горізонт). Хоча "стабільності в мірє нєт": чергове запалення геополітики - і потікуть в "рідну зелену гавань". Але без колишнього запалу. Ми ж бачили місяць тому, що на квітневому піку загострення шизи бакс дав менше 2% по гривні, не вражає
Я мав на увазі ось це
Сибарит написав:Сегодняшнее веселье в ходе торгов можно смело связать с динамикой на мировых рынках. Гривна укрепилась по отношению к упавшему доллару и утратила позиции по отношению к Евро. Думаю, что если бы была традиция вычислять курс гривны по отношению к корзине валют, мы увидели бы относительную стабильность.
Не може ж євро вічно лізти вгору. Повинна ж бути корекція. Та й у нас з наступного тижня гривні менше потрібно буде бізнесу. Плюс мова йде про 2-3 тижні, а не 1-2 місяці. В середині літа планую вже на 100% бути у валюті.