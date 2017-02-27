Додано: Сер 19 тра, 2021 15:45

ruvex написав: А вы жалуетесь напрасно,

Здесь ребята, все так и все то.

И оказывается,

Жизнь налаживается,

Который год все без конца. А вы жалуетесь напрасно,Здесь ребята, все так и все то.И оказывается,Жизнь налаживается,Который год все без конца.

Все просто. Закон збереження грошей.Якщо через інфляцію у когось десь, то значить у когось десь прибуло. Виходить, що тих у кого прибуває від росту цін - більшість.Раз про валюту вам скучно (роблю такий висновок) і поки п'ю каву, спробую пояснити ріст очікувань на прикладі хобі - Бджільництва.Низька ціна на цукор поставила цукрові заводи у дуже скрутне становище. А там тисячі робочих місць та величезна куча суміжних підприємств і робітників які працювали "у парі", тільки тоді коли працював цукровий завод та була інвестпрограма. Починаючи від агропідприємств де буряк - це чудова сівозміна і закінчуючи ОЕМ виробниками обладнання та системними інтеграторами. Підвищення цін на цукор дозволило всім активізувати роботу цього року.Через підвищення вартості цукру, виросла ціна на мед, а він в свою чергу підняв вартість бджіл. (плюс минуло-річні дотації бджолам - це хороший приклад дотацій). Таким чином ріст цін (інфляція) оживив роботу у двох галузях та збільшив доходи кінцевого, пересічного громадянина/працівника.Інший приклад - ріст цін на олію, пересічному не добавив нічого крім витрат.Тому інфляція (помірна) це не завжди погано.Ф. чуть-чуть піднявся на продажі на 2-3 коп. 27,45/27,52-55Купив долар по 27,48 в тих банках які практично нічого або порівняно мало платили за зберігання гривні на їхніх рахунках/депозитах. Але через ці нюанси я там і так небагато зберігав. Основна частина гривні очікує на свою конвертацію. Надіюсь ще місяць "помаринувати" її на депозитах.