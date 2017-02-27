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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7719772077217722

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 100
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
22%
22
27.50-28.00
51%
51
28.00-28.50
9%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:45

  ruvex написав:А вы жалуетесь напрасно,
Здесь ребята, все так и все то.
И оказывается,
Жизнь налаживается,
Который год все без конца.

Все просто. Закон збереження грошей.
Якщо через інфляцію у когось десь убуло, то значить у когось десь прибуло. Виходить, що тих у кого прибуває від росту цін - більшість.
Раз про валюту вам скучно (роблю такий висновок) і поки п'ю каву, спробую пояснити ріст очікувань на прикладі хобі - Бджільництва.
Низька ціна на цукор поставила цукрові заводи у дуже скрутне становище. А там тисячі робочих місць та величезна куча суміжних підприємств і робітників які працювали "у парі", тільки тоді коли працював цукровий завод та була інвестпрограма. Починаючи від агропідприємств де буряк - це чудова сівозміна і закінчуючи ОЕМ виробниками обладнання та системними інтеграторами. Підвищення цін на цукор дозволило всім активізувати роботу цього року.
Через підвищення вартості цукру, виросла ціна на мед, а він в свою чергу підняв вартість бджіл. (плюс минуло-річні дотації бджолам - це хороший приклад дотацій). Таким чином ріст цін (інфляція) оживив роботу у двох галузях та збільшив доходи кінцевого, пересічного громадянина/працівника.
Інший приклад - ріст цін на олію, пересічному не добавив нічого крім витрат.
Тому інфляція (помірна) це не завжди погано.
Ф. чуть-чуть піднявся на продажі на 2-3 коп. 27,45/27,52-55
Купив долар по 27,48 в тих банках які практично нічого або порівняно мало платили за зберігання гривні на їхніх рахунках/депозитах. Але через ці нюанси я там і так небагато зберігав. Основна частина гривні очікує на свою конвертацію. Надіюсь ще місяць "помаринувати" її на депозитах.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:05

  Realist написав:Купив долар по 27,48 в тих банках які практично нічого або порівняно мало платили за зберігання гривні на їхніх рахунках/депозитах.


Так перебросили бы по СЭП туда, где платили нормально.
Из ТАС не перебросишь, там только налом через депо.
Но из Укргаза и Альфы - без проблем.
Перечислил банки, в которых сегодня было и есть 27,48.
В ТАС с утра и 27,45 было, но не долго, они мгновенно курсы меняют, чуть меняется настроение на МБ.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:11

  kluychkooleg написав:
  Realist написав:Бо складається враження, що про валюту тут вже не інтересно писати...


Тут стратеги и экономисты в основном, тактиков (спекулей) тут презирают и не уважают. Поэтому, глядя на пять лет вперед, не размениваются на анализ завтрашнего дня.

Ваш сарказм высшего левела.
Если сказать попроще, то комментировать нечего только по одной причине, 95% тутешних прихожан из секты будеттолькодорожать.
Так что им сейчас говорить?
Они тихо плачут в подушку, как маленькие девочки от неразделённой любви, главное чтобы никто не видел их страданий((
Тут вчера один таксист предсказал поход на 27.10, но в какой-то нервной и раздражённой форме. Я догадываюсь почему, ведь когда курс провалился с 28.40 до 28, то на другом ресурсе у всезнайки спросили: а сколько у вас сейчас гривны, тот замешкался и сказал до 10%.
Как так? Сыпать советами, ванговать ревальвацию, но в свои же прогнозы не верить? Сидеть в валюте и топить за гривну?
Это всё что нужно знать о том, кто накатывает 5000 км в неделю, некогда зарабатывать на прогнозах, ведь постоянно за баранкой😅
По курсу. Можно брать по 27.50. Думаю предпосылок для сильного прокалывания вниз банально нет.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:16

  Realist написав:Панове, в контексті вчорашніх висновків та можливої корекції євро, хочу запитати чи хтось планує скористатись цим по парі гривня/долар?
От вагаюсь чи не прикупити трішки долара. Надіюсь на 15-20 коп.


Вітаю. А які були висновки товариства? Пробіжав - не побачив ані консенсусу по еврі (усі на своїх позиціях...) та і власне висновків (крім короткого прогнозу п.Ореста на зміцнення грн. на 27,3).
Взяти по акції по 27.5, бо "гріх не брати" (в надії на короткий відскок бакса)? Але гривня поки в шоколаді, та і корекція бакса не задалась: вже і нафта здулась, і кріпта камнєм_вніз, а він щось до 90 притулився і евра над 1,22 себе комфортно почуває.
Шось не видно (мені) потенціалу короткої спекуляції по гривні (якщо ми говоримо про 1-2 місячний горізонт).
Хоча "стабільності в мірє нєт": чергове запалення геополітики - і потікуть в "рідну зелену гавань". Але без колишнього запалу. Ми ж бачили місяць тому, що на квітневому піку загострення шизи бакс дав менше 2% по гривні, не вражає :roll:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:20

  kluychkooleg написав:
  Realist написав:Купив долар по 27,48 в тих банках які практично нічого або порівняно мало платили за зберігання гривні на їхніх рахунках/депозитах.


Так перебросили бы по СЭП туда, где платили нормально.
Из ТАС не перебросишь, там только налом через депо.
Но из Укргаза и Альфы - без проблем.
Перечислил банки, в которых сегодня было и есть 27,48.
В ТАС с утра и 27,45 было, но не долго, они мгновенно курсы меняют, чуть меняется настроение на МБ.

ТАС і КредіАгріколь. Креді взагалі майже нічого не платить за гривню, а Тас мені не дуже заходить через їхню надшвидку оперативність. Не завжди маю час/встигаю слідкувати за форумом та ринком. Поки приймеш рішення - курс вже не той. Так само і сьогодні. Поки думав, вони поміняли на 27,48
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:26

  matroSkin написав:
  Realist написав:Панове, в контексті вчорашніх висновків та можливої корекції євро, хочу запитати чи хтось планує скористатись цим по парі гривня/долар?
От вагаюсь чи не прикупити трішки долара. Надіюсь на 15-20 коп.


Вітаю. А які були висновки товариства? Пробіжав - не побачив ані консенсусу по еврі (усі на своїх позиціях...) та і власне висновків (крім короткого прогнозу п.Ореста на зміцнення грн. на 27,3).
Взяти по акції по 27.5, бо "гріх не брати" (в надії на короткий відскок бакса)? Але гривня поки в шоколаді, та і корекція бакса не задалась: вже і нафта здулась, і кріпта камнєм_вніз, а він щось до 90 притулився і евра над 1,22 себе комфортно почуває.
Шось не видно (мені) потенціалу короткої спекуляції по гривні (якщо ми говоримо про 1-2 місячний горізонт).
Хоча "стабільності в мірє нєт": чергове запалення геополітики - і потікуть в "рідну зелену гавань". Але без колишнього запалу. Ми ж бачили місяць тому, що на квітневому піку загострення шизи бакс дав менше 2% по гривні, не вражає :roll:

Я мав на увазі ось це
  Сибарит написав:Сегодняшнее веселье в ходе торгов можно смело связать с динамикой на мировых рынках. Гривна укрепилась по отношению к упавшему доллару и утратила позиции по отношению к Евро. Думаю, что если бы была традиция вычислять курс гривны по отношению к корзине валют, мы увидели бы относительную стабильность.

Не може ж євро вічно лізти вгору. Повинна ж бути корекція. Та й у нас з наступного тижня гривні менше потрібно буде бізнесу. Плюс мова йде про 2-3 тижні, а не 1-2 місяці. В середині літа планую вже на 100% бути у валюті.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:12

  joik написав:
  Успіх написав:Ану не збавляти оберти падіння курсу долара! )))
(а то в мене наступного тижня закінчується одне з грубеньких гривнедепо під ще колишніх 13,25% - тож хочу на всі купити долярчиків) :)



Думаете, что уже можно скирдовать? Еще лето в переди сезон исторического снижения.

Думаю, що вже варто починати таритись порційно :idea:
  Realist написав:В середині літа планую вже на 100% бути у валюті

Та що ж таке))
У більшості +/- однакова стратегія))
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