Додано: Сер 19 тра, 2021 17:47

Опасения некоторых игроков-покупателей по поводу разворота курсового тренда сегодня не сработали. Предложение, по прежнему, в основном превышало спрос. И хотя в середине дня на торгах были замечены крупные покупатели, выжидавшие до этого периода времени курсового “дна”, их операции не смогли особо изменить тренд на межбанке. К этому оказались не готовы как сами продавцы, так и покупатели.



Как только подрастал спрос и спекулянты уже радостно потирали руки в надежде на рост котировок, на торги выходил кто-то из продавцов и быстро закрывал недостающий объем предложения. Да и сами покупатели не были психологически готовы к росту курса, что снижало их активность по совершению сделок в моменты кратковременных перекосов спроса и предложения.



Похоже, коридор по доллару в пределах минимальных котировок 27,40 гривен и максимальных 27,455 гривен за доллар устроил сегодня всех. НБУ на торги не выходил.



Ход торгов 19 мая:



Продавцы и покупатели достаточно быстро находили компромисс по курсу и с утренних 27,39/27,41 к 11 часам котировки выросли лишь до 27,40/27,42 гривен, а к 12 часам – до 27,405/27,425.



После полудня спрос ненадолго вырос и на обед дилеры ушли при уровне 27,425/27,445 гривен, а после него котировки еще чуть выросли до 27,435/27,455 к 15 часам. Это были уже максимальные значения курса.



Как только основная часть покупателей закрыла свои сделки, котировки опять пошли вниз. Результат – 27,425/27,445 к 16:00 и 27,405/27,425 к завершению торгов.

Главные события 19 мая на валютном рынке:



Доллар с утренних 27,39/27,41 вырос до 27,405/27,425 гривен к концу дня.



Нацбанк на рынок не выходил.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,4053 гривен, а официальный курс на 20 мая 2021 года установлен на уровне 27,4166 гривен за доллар.