Додано: Сер 19 тра, 2021 18:56

p_vovk74 написав: Да, продавить летом вполне могут и до 26,3..26,5. Выплаты - то такое... А вот когда Нафтогаз начнет пылесосить валюту под закупку газа, то ЗВР растают с невиданной скоростью (это мы умеем, это уже опробовали не раз, а при таких правителях они долго думать не будут). Гривни напечатано немеряно и этот навес только и ждёт хоть какой-то легкой паники чтобы превратить ее в ощутимую жопу.

Минус глубокий спад в реальном секторе. По факту нас сейчас держат только невиданные цены на сырьё. Как только дефицит спадет - тут и начнется самое интересное. Да, продавить летом вполне могут и до 26,3..26,5. Выплаты - то такое... А вот когда Нафтогаз начнет пылесосить валюту под закупку газа, то ЗВР растают с невиданной скоростью (это мы умеем, это уже опробовали не раз, а при таких правителях они долго думать не будут). Гривни напечатано немеряно и этот навес только и ждёт хоть какой-то легкой паники чтобы превратить ее в ощутимую жопу.Минус глубокий спад в реальном секторе. По факту нас сейчас держат только невиданные цены на сырьё. Как только дефицит спадет - тут и начнется самое интересное.

Очевидно, що в разі форсмажору з курсом може статися люба біда. Щодо Нафтогазу і закачування.Станом на початок листопада 2020 року залишок газу в ПГС складав 28,3 млрд м куб. З них наші компанії тримали газу 18,3 млрд куб, а нерезиденти в режимі митного ліцензійного складу - 10 млрд. На кінець березня 2021 року залишки становили 16,2 млрд що є багаторічним рекордом, а залишки нерезидентів складали 4,6 млрд куб, що в 4 рази більше ніж рік тому. Зберігання газу в наших сховищах в режимі митного складу стає все популярнішим. Кількість контрактів уже більше 110. Такий значний обсяг газу нівелює потребу закачувати якісь кількості для підтримання тиску, інших технологічних потреб, крім того, така послуга коштує грошей і поповнює валютні рахунки оператора газотранспортної системи.Потреба в газі в сезон, залежно від температури і перипетій в галузі виробництва електроенергії, в межах 7-12 млрд куб. Звідси, враховуючи що Вітренко пообіцяв нарощувати внутрішній видобуток з родовищ Коломойського, Авакова і решти поважних українців, може виявитися, що закуповувати зовні і не треба буде нічого. А якщо навіть що, то на рахунках Нафтогазу більше 2 млрд дол. За транзит протягом 2021 року Газпром заплатив уже біля 3 млрд уо (мабуть щось уже на рахунку недавно створеного оператора ГТС). Крім цього, Газпром вже третій місяць поспіль викуповує всі вільні додаткові обсяги транзиту, за що платить дуже не малі грошіЧерез це, підозрюю, якщо закупка газу й буде, то вона ніяк не виплине на курс в цьому році.Значний обсяг грн вже дуже довго є на рахунках установ БС і навіть загострення ситуації на фронті і імовірність початку відкритої війни протягом кількох днів не спровокували цей обсяг до конвертації.За прогнозами провідних світових експертів актуальний рівень цін на сировини, зокрема на наш експорт можуть протриматися такими до кінця року. А от енергоносії, через потепління, економію, активний розвиток альтернативної електроенергетики можуть просісти.Наш реальний сектор уже відживає. Фармацевтика, металургія, видобуток корисних копалин, аграрії та обслуговуючі галузі надлишок коштів вкладають в оновлення обладнання, транспорту. Національні виробники (нехай і з імпортних складових і агрегатів) обладнання отримують замовлення. Адже виконання замовлень в закордонних виробників часто значно триваліші через дефіцит сировини і значний збій в світовій логістиці.Якщо дятли при владі не спровокують якоїсь біди, "інтересне" може цього року не початися...