ruvex написав:А вы жалуетесь напрасно, Здесь ребята, все так и все то. И оказывается, Жизнь налаживается, Который год все без конца.
Все просто. Закон збереження грошей. Якщо через інфляцію у когось десь убуло, то значить у когось десь прибуло. Виходить, що тих у кого прибуває від росту цін - більшість. Раз про валюту вам скучно (роблю такий висновок) і поки п'ю каву, спробую пояснити ріст очікувань на прикладі хобі - Бджільництва. Низька ціна на цукор поставила цукрові заводи у дуже скрутне становище. А там тисячі робочих місць та величезна куча суміжних підприємств і робітників які працювали "у парі", тільки тоді коли працював цукровий завод та була інвестпрограма. Починаючи від агропідприємств де буряк - це чудова сівозміна і закінчуючи ОЕМ виробниками обладнання та системними інтеграторами. Підвищення цін на цукор дозволило всім активізувати роботу цього року. Через підвищення вартості цукру, виросла ціна на мед, а він в свою чергу підняв вартість бджіл. (плюс минуло-річні дотації бджолам - це хороший приклад дотацій). Таким чином ріст цін (інфляція) оживив роботу у двох галузях та збільшив доходи кінцевого, пересічного громадянина/працівника. Інший приклад - ріст цін на олію, пересічному не добавив нічого крім витрат. Тому інфляція (помірна) це не завжди погано. Ф. чуть-чуть піднявся на продажі на 2-3 коп. 27,45/27,52-55 Купив долар по 27,48 в тих банках які практично нічого або порівняно мало платили за зберігання гривні на їхніх рахунках/депозитах. Але через ці нюанси я там і так небагато зберігав. Основна частина гривні очікує на свою конвертацію. Надіюсь ще місяць "помаринувати" її на депозитах.
Realist написав:Купив долар по 27,48 в тих банках які практично нічого або порівняно мало платили за зберігання гривні на їхніх рахунках/депозитах.
Так перебросили бы по СЭП туда, где платили нормально. Из ТАС не перебросишь, там только налом через депо. Но из Укргаза и Альфы - без проблем. Перечислил банки, в которых сегодня было и есть 27,48. В ТАС с утра и 27,45 было, но не долго, они мгновенно курсы меняют, чуть меняется настроение на МБ.
Realist написав:Бо складається враження, що про валюту тут вже не інтересно писати...
Тут стратеги и экономисты в основном, тактиков (спекулей) тут презирают и не уважают. Поэтому, глядя на пять лет вперед, не размениваются на анализ завтрашнего дня.
Ваш сарказм высшего левела. Если сказать попроще, то комментировать нечего только по одной причине, 95% тутешних прихожан из секты будеттолькодорожать. Так что им сейчас говорить? Они тихо плачут в подушку, как маленькие девочки от неразделённой любви, главное чтобы никто не видел их страданий(( Тут вчера один таксист предсказал поход на 27.10, но в какой-то нервной и раздражённой форме. Я догадываюсь почему, ведь когда курс провалился с 28.40 до 28, то на другом ресурсе у всезнайки спросили: а сколько у вас сейчас гривны, тот замешкался и сказал до 10%. Как так? Сыпать советами, ванговать ревальвацию, но в свои же прогнозы не верить? Сидеть в валюте и топить за гривну? Это всё что нужно знать о том, кто накатывает 5000 км в неделю, некогда зарабатывать на прогнозах, ведь постоянно за баранкой😅 По курсу. Можно брать по 27.50. Думаю предпосылок для сильного прокалывания вниз банально нет.
Realist написав:Панове, в контексті вчорашніх висновків та можливої корекції євро, хочу запитати чи хтось планує скористатись цим по парі гривня/долар? От вагаюсь чи не прикупити трішки долара. Надіюсь на 15-20 коп.
Вітаю. А які були висновки товариства? Пробіжав - не побачив ані консенсусу по еврі (усі на своїх позиціях...) та і власне висновків (крім короткого прогнозу п.Ореста на зміцнення грн. на 27,3). Взяти по акції по 27.5, бо "гріх не брати" (в надії на короткий відскок бакса)? Але гривня поки в шоколаді, та і корекція бакса не задалась: вже і нафта здулась, і кріпта камнєм_вніз, а він щось до 90 притулився і евра над 1,22 себе комфортно почуває. Шось не видно (мені) потенціалу короткої спекуляції по гривні (якщо ми говоримо про 1-2 місячний горізонт). Хоча "стабільності в мірє нєт": чергове запалення геополітики - і потікуть в "рідну зелену гавань". Але без колишнього запалу. Ми ж бачили місяць тому, що на квітневому піку загострення бакс дав менше 2% по гривні, не вражає
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 19 тра, 2021 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав:Купив долар по 27,48 в тих банках які практично нічого або порівняно мало платили за зберігання гривні на їхніх рахунках/депозитах.
Так перебросили бы по СЭП туда, где платили нормально. Из ТАС не перебросишь, там только налом через депо. Но из Укргаза и Альфы - без проблем. Перечислил банки, в которых сегодня было и есть 27,48. В ТАС с утра и 27,45 было, но не долго, они мгновенно курсы меняют, чуть меняется настроение на МБ.
ТАС і КредіАгріколь. Креді взагалі майже нічого не платить за гривню, а Тас мені не дуже заходить через їхню надшвидку оперативність. Не завжди маю час/встигаю слідкувати за форумом та ринком. Поки приймеш рішення - курс вже не той. Так само і сьогодні. Поки думав, вони поміняли на 27,48
Realist написав:Панове, в контексті вчорашніх висновків та можливої корекції євро, хочу запитати чи хтось планує скористатись цим по парі гривня/долар? От вагаюсь чи не прикупити трішки долара. Надіюсь на 15-20 коп.
Вітаю. А які були висновки товариства? Пробіжав - не побачив ані консенсусу по еврі (усі на своїх позиціях...) та і власне висновків (крім короткого прогнозу п.Ореста на зміцнення грн. на 27,3). Взяти по акції по 27.5, бо "гріх не брати" (в надії на короткий відскок бакса)? Але гривня поки в шоколаді, та і корекція бакса не задалась: вже і нафта здулась, і кріпта камнєм_вніз, а він щось до 90 притулився і евра над 1,22 себе комфортно почуває. Шось не видно (мені) потенціалу короткої спекуляції по гривні (якщо ми говоримо про 1-2 місячний горізонт). Хоча "стабільності в мірє нєт": чергове запалення геополітики - і потікуть в "рідну зелену гавань". Але без колишнього запалу. Ми ж бачили місяць тому, що на квітневому піку загострення шизи бакс дав менше 2% по гривні, не вражає
Я мав на увазі ось це
Сибарит написав:Сегодняшнее веселье в ходе торгов можно смело связать с динамикой на мировых рынках. Гривна укрепилась по отношению к упавшему доллару и утратила позиции по отношению к Евро. Думаю, что если бы была традиция вычислять курс гривны по отношению к корзине валют, мы увидели бы относительную стабильность.
Не може ж євро вічно лізти вгору. Повинна ж бути корекція. Та й у нас з наступного тижня гривні менше потрібно буде бізнесу. Плюс мова йде про 2-3 тижні, а не 1-2 місяці. В середині літа планую вже на 100% бути у валюті.
Опасения некоторых игроков-покупателей по поводу разворота курсового тренда сегодня не сработали. Предложение, по прежнему, в основном превышало спрос. И хотя в середине дня на торгах были замечены крупные покупатели, выжидавшие до этого периода времени курсового “дна”, их операции не смогли особо изменить тренд на межбанке. К этому оказались не готовы как сами продавцы, так и покупатели.
Как только подрастал спрос и спекулянты уже радостно потирали руки в надежде на рост котировок, на торги выходил кто-то из продавцов и быстро закрывал недостающий объем предложения. Да и сами покупатели не были психологически готовы к росту курса, что снижало их активность по совершению сделок в моменты кратковременных перекосов спроса и предложения.
Похоже, коридор по доллару в пределах минимальных котировок 27,40 гривен и максимальных 27,455 гривен за доллар устроил сегодня всех. НБУ на торги не выходил.
Ход торгов 19 мая:
Продавцы и покупатели достаточно быстро находили компромисс по курсу и с утренних 27,39/27,41 к 11 часам котировки выросли лишь до 27,40/27,42 гривен, а к 12 часам – до 27,405/27,425.
После полудня спрос ненадолго вырос и на обед дилеры ушли при уровне 27,425/27,445 гривен, а после него котировки еще чуть выросли до 27,435/27,455 к 15 часам. Это были уже максимальные значения курса.
Как только основная часть покупателей закрыла свои сделки, котировки опять пошли вниз. Результат – 27,425/27,445 к 16:00 и 27,405/27,425 к завершению торгов.
Главные события 19 мая на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,39/27,41 вырос до 27,405/27,425 гривен к концу дня.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,4053 гривен, а официальный курс на 20 мая 2021 года установлен на уровне 27,4166 гривен за доллар.
p_vovk74 написав:Да, продавить летом вполне могут и до 26,3..26,5. Выплаты - то такое... А вот когда Нафтогаз начнет пылесосить валюту под закупку газа, то ЗВР растают с невиданной скоростью (это мы умеем, это уже опробовали не раз, а при таких правителях они долго думать не будут). Гривни напечатано немеряно и этот навес только и ждёт хоть какой-то легкой паники чтобы превратить ее в ощутимую жопу. Минус глубокий спад в реальном секторе. По факту нас сейчас держат только невиданные цены на сырьё. Как только дефицит спадет - тут и начнется самое интересное.
Очевидно, що в разі форсмажору з курсом може статися люба біда. Щодо Нафтогазу і закачування. Станом на початок листопада 2020 року залишок газу в ПГС складав 28,3 млрд м куб. З них наші компанії тримали газу 18,3 млрд куб, а нерезиденти в режимі митного ліцензійного складу - 10 млрд. На кінець березня 2021 року залишки становили 16,2 млрд що є багаторічним рекордом, а залишки нерезидентів складали 4,6 млрд куб, що в 4 рази більше ніж рік тому. Зберігання газу в наших сховищах в режимі митного складу стає все популярнішим. Кількість контрактів уже більше 110. Такий значний обсяг газу нівелює потребу закачувати якісь кількості для підтримання тиску, інших технологічних потреб, крім того, така послуга коштує грошей і поповнює валютні рахунки оператора газотранспортної системи. Потреба в газі в сезон, залежно від температури і перипетій в галузі виробництва електроенергії, в межах 7-12 млрд куб. Звідси, враховуючи що Вітренко пообіцяв нарощувати внутрішній видобуток з родовищ Коломойського, Авакова і решти поважних українців, може виявитися, що закуповувати зовні і не треба буде нічого. А якщо навіть що, то на рахунках Нафтогазу більше 2 млрд дол. За транзит протягом 2021 року Газпром заплатив уже біля 3 млрд уо (мабуть щось уже на рахунку недавно створеного оператора ГТС). Крім цього, Газпром вже третій місяць поспіль викуповує всі вільні додаткові обсяги транзиту, за що платить дуже не малі гроші https://ua.interfax.com.ua/news/economic/744414.html Через це, підозрюю, якщо закупка газу й буде, то вона ніяк не виплине на курс в цьому році. Значний обсяг грн вже дуже довго є на рахунках установ БС і навіть загострення ситуації на фронті і імовірність початку відкритої війни протягом кількох днів не спровокували цей обсяг до конвертації. За прогнозами провідних світових експертів актуальний рівень цін на сировини, зокрема на наш експорт можуть протриматися такими до кінця року. А от енергоносії, через потепління, економію, активний розвиток альтернативної електроенергетики можуть просісти. Наш реальний сектор уже відживає. Фармацевтика, металургія, видобуток корисних копалин, аграрії та обслуговуючі галузі надлишок коштів вкладають в оновлення обладнання, транспорту. Національні виробники (нехай і з імпортних складових і агрегатів) обладнання отримують замовлення. Адже виконання замовлень в закордонних виробників часто значно триваліші через дефіцит сировини і значний збій в світовій логістиці. Якщо дятли при владі не спровокують якоїсь біди, "інтересне" може цього року не початися...