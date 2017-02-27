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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7720772177227723

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 100
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
22%
22
27.50-28.00
51%
51
28.00-28.50
9%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Ясно же, что с осени начнется рост. Но я порциями брать не хочу. Лучше еще подожду, а там будет видно

Хочете зловити саме дно дна? :)
А гривню, тоді хоч у вільному доступі маєте?
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:12

The Biden administration will impose but immediately waive sanctions on the Switzerland-based company overseeing the construction of the Nord Stream 2 gas pipeline from Russia to Germany, according to several people familiar with the decision.

In a report to Congress on Wednesday, the State Department said Nord Stream 2 AG is engaged in sanctionable activity under U.S. law but the Biden administration decided to waive the sanctions for national security reasons, according to the people, who spoke on condition of anonymity

:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

https://www.bloomberg.com/news/articles ... to-germany
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:26

  Realist написав:
  matroSkin написав:
  Realist написав:Панове, в контексті вчорашніх висновків та можливої корекції євро, хочу запитати чи хтось планує скористатись цим по парі гривня/долар?
От вагаюсь чи не прикупити трішки долара. Надіюсь на 15-20 коп.


Вітаю. А які були висновки товариства? Пробіжав - не побачив ані консенсусу по еврі (усі на своїх позиціях...) та і власне висновків (крім короткого прогнозу п.Ореста на зміцнення грн. на 27,3).
Взяти по акції по 27.5, бо "гріх не брати" (в надії на короткий відскок бакса)? Але гривня поки в шоколаді, та і корекція бакса не задалась: вже і нафта здулась, і кріпта камнєм_вніз, а він щось до 90 притулився і евра над 1,22 себе комфортно почуває.
Шось не видно (мені) потенціалу короткої спекуляції по гривні (якщо ми говоримо про 1-2 місячний горізонт).
Хоча "стабільності в мірє нєт": чергове запалення геополітики - і потікуть в "рідну зелену гавань". Але без колишнього запалу. Ми ж бачили місяць тому, що на квітневому піку загострення шизи бакс дав менше 2% по гривні, не вражає :roll:

Я мав на увазі ось це
  Сибарит написав:Сегодняшнее веселье в ходе торгов можно смело связать с динамикой на мировых рынках. Гривна укрепилась по отношению к упавшему доллару и утратила позиции по отношению к Евро. Думаю, что если бы была традиция вычислять курс гривны по отношению к корзине валют, мы увидели бы относительную стабильность.


Не може ж євро вічно лізти вгору. Повинна ж бути корекція. Та й у нас з наступного тижня гривні менше потрібно буде бізнесу. Плюс мова йде про 2-3 тижні, а не 1-2 місяці. В середині літа планую вже на 100% бути у валюті.


А, не побачив. Вже зрозумів і Ваш хід думок, і звідки пішов бівалютний діскурс. Ну якщо мова про 0,5-0,7% у парі грн-бакс та на пару тижнів, то може буть, не сперечаюсь. Але здається ойро навіть 22 не віддасть, хоча зранку були такі потужні приводи зеленому зміцнитись, а він на моменті ледве 0,3% відбив
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 19 тра, 2021 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:39

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:і звідки пішов бівалютний діскурс.
бивалютный подход, он того.....обусловлен практическим значением евро, а не чьей-то прихотью. Для примера, Центробанк РФ пользуется этим показателем уже 15 лет, а мы всё на долларе циклимся.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 20:06

  Realist написав:ТАС і КредіАгріколь. Креді взагалі майже нічого не платить за гривню, а Тас мені не дуже заходить через їхню надшвидку оперативність. Не завжди маю час/встигаю слідкувати за форумом та ринком. Поки приймеш рішення - курс вже не той. Так само і сьогодні. Поки думав, вони поміняли на 27,48


Аналогично. ТАС шустрый, как электровеник. Даже, если деньги там уже лежат, то тоже сложно успеть, так как у их менеджеров более оперативная информация с МБ. А так как Межбанк может дергаться в течение дня в разные стороны, то ТАС на марже все равно свое заработает, а вот вы можете и пролететь. Я уже не говорю о переводах по СЭП из других банков, идущих по полтора-два часа. Ну 27,45 и 27,48 - это на 1000 долларов - 30 гривень, на 10 000 - 300. То есть всего ничего.
А у Кредитагриколя хорошие курсы бывают, но я в свое время так и не понял, как там все без комиссий сделать, а комиссии я платить не люблю.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 20:17

  juristkostya написав:
  matroSkin написав:і звідки пішов бівалютний діскурс.
бивалютный подход, он того.....обусловлен практическим значением евро, а не чьей-то прихотью. Для примера, Центробанк РФ пользуется этим показателем уже 15 лет, а мы всё на долларе циклимся.


"На евро приходится 22,2% всех мировых накоплений (у доллара этот показатель достигает 62,3%), что делает эту валюту второй резервной." (C)

Для себя спланировал такую корзину:

Гривня - 5% (под хорошие проценты на текщих счетах (8-15%)).
Доллар - 68%.
Евро - 25%.
Фунт - 2%.

Пока есть перекос в сторону доллара, но при возможном падении Евро буду стараться исправлять диспропорцию. Фунт хорош, но в наших условиях с ним не просто.
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