The Biden administration will impose but immediately waive sanctions on the Switzerland-based company overseeing the construction of the Nord Stream 2 gas pipeline from Russia to Germany, according to several people familiar with the decision.
In a report to Congress on Wednesday, the State Department said Nord Stream 2 AG is engaged in sanctionable activity under U.S. law but the Biden administration decided to waive the sanctions for national security reasons, according to the people, who spoke on condition of anonymity
Realist написав:Панове, в контексті вчорашніх висновків та можливої корекції євро, хочу запитати чи хтось планує скористатись цим по парі гривня/долар? От вагаюсь чи не прикупити трішки долара. Надіюсь на 15-20 коп.
Вітаю. А які були висновки товариства? Пробіжав - не побачив ані консенсусу по еврі (усі на своїх позиціях...) та і власне висновків (крім короткого прогнозу п.Ореста на зміцнення грн. на 27,3). Взяти по акції по 27.5, бо "гріх не брати" (в надії на короткий відскок бакса)? Але гривня поки в шоколаді, та і корекція бакса не задалась: вже і нафта здулась, і кріпта камнєм_вніз, а він щось до 90 притулився і евра над 1,22 себе комфортно почуває. Шось не видно (мені) потенціалу короткої спекуляції по гривні (якщо ми говоримо про 1-2 місячний горізонт). Хоча "стабільності в мірє нєт": чергове запалення геополітики - і потікуть в "рідну зелену гавань". Але без колишнього запалу. Ми ж бачили місяць тому, що на квітневому піку загострення шизи бакс дав менше 2% по гривні, не вражає
Я мав на увазі ось це
Сибарит написав:Сегодняшнее веселье в ходе торгов можно смело связать с динамикой на мировых рынках. Гривна укрепилась по отношению к упавшему доллару и утратила позиции по отношению к Евро. Думаю, что если бы была традиция вычислять курс гривны по отношению к корзине валют, мы увидели бы относительную стабильность.
Не може ж євро вічно лізти вгору. Повинна ж бути корекція. Та й у нас з наступного тижня гривні менше потрібно буде бізнесу. Плюс мова йде про 2-3 тижні, а не 1-2 місяці. В середині літа планую вже на 100% бути у валюті.
А, не побачив. Вже зрозумів і Ваш хід думок, і звідки пішов бівалютний діскурс. Ну якщо мова про 0,5-0,7% у парі грн-бакс та на пару тижнів, то може буть, не сперечаюсь. Але здається ойро навіть 22 не віддасть, хоча зранку були такі потужні приводи зеленому зміцнитись, а він на моменті ледве 0,3% відбив
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 19 тра, 2021 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав:ТАС і КредіАгріколь. Креді взагалі майже нічого не платить за гривню, а Тас мені не дуже заходить через їхню надшвидку оперативність. Не завжди маю час/встигаю слідкувати за форумом та ринком. Поки приймеш рішення - курс вже не той. Так само і сьогодні. Поки думав, вони поміняли на 27,48
Аналогично. ТАС шустрый, как электровеник. Даже, если деньги там уже лежат, то тоже сложно успеть, так как у их менеджеров более оперативная информация с МБ. А так как Межбанк может дергаться в течение дня в разные стороны, то ТАС на марже все равно свое заработает, а вот вы можете и пролететь. Я уже не говорю о переводах по СЭП из других банков, идущих по полтора-два часа. Ну 27,45 и 27,48 - это на 1000 долларов - 30 гривень, на 10 000 - 300. То есть всего ничего. А у Кредитагриколя хорошие курсы бывают, но я в свое время так и не понял, как там все без комиссий сделать, а комиссии я платить не люблю.