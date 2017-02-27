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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7732773377347735

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 112
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
26%
29
27.50-28.00
49%
55
28.00-28.50
8%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:18

centurionus
Ваші аргументи - не аргументи. 8) В касах банкноти перевіряють "озброєним оком". Відповідно, у пересічних, як правило, є бажання переконатися у "валідності" купюр.
З "новими" праними купюрами в мене геть інший досвід. Їх просять замінити в банках. Втім, знаю місто, де такі беруть (і "нові" з грибком також) - Маріуполь.
Взагалі, кожному - своє.

я так и не понял в чём преимущество новых, если все ваши аргументы относятся и к тем, и к другим? :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:19

  clash написав:centurionus
Ваші аргументи - не аргументи. 8) В касах банкноти перевіряють "озброєним оком". Відповідно, у пересічних, як правило, є бажання переконатися у "валідності" купюр.
З "новими" праними купюрами в мене геть інший досвід. Їх просять замінити в банках. Втім, знаю місто, де такі беруть (і "нові" з грибком також) - Маріуполь.
Взагалі, кожному - своє.

я так и не понял в чём преимущество новых, если все ваши аргументы относятся и к тем, и к другим? :lol:

Все написано вище, наче зрозуміло. Повторю.
Переваги нових (для пересічних):
1) грибок видно "неозброєним оком";
2) захищеність від підробок;
3) "випраність" помітна краще.
Так зрозуміло?
Вас це не обходить [поки, мабуть] - от і добре. Для багатьох - це не зовсім так.
Ви б, як знавець некондиційних купюр, просвітили загал, як виглядає грибок на нових купюрах, бо теоретиків на гілці багато.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:В мире есть много сил, которые мечтают, чтоб ЕС развалился.
экономически или политически?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:33

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:В мире есть много сил, которые мечтают, чтоб ЕС развалился.
экономически или политически?

технически 8)

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bred
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:23

  Yuri_61 написав:
  kluychkooleg написав:
  Yuri_61 написав:а что с ними то не так?


Ну так вы сами же написали - были слухи, что их хождение запретят, потому, что они используются в основном мафией. И, действительно, изредка в Европе отказывались брать 500-ки в кафе или мелких магазинах. Но никогда не было проблем разменять без комиссии в банке. Но это все было году так в 2013-м, точно и не вспомню.


Вы про фунты стерлингов?
Я хотел спросить про них


Ну так у бритов постоянное развлечение - выводить из оборота старые купюры и вводить новые. К примеру 5-ки и 10-ки бумажные уже давно не ходят, вместо них новые пластиковые, а обменять старые на новые можно только в одном банке Лондона. При этом "Юнекс" продал мне как-то уже выведенные из оборота старые 10-ки, вернул их им обратно. Сделали круглые глаза. Фунтами торгуют, а какие купюры в обороте не знают. 20-ки пластиковые уже тоже есть, но старые еще ходят, пока. При этом в наших банках вам могут всучить мотлох - мятые старые 20-ки, а потом не принять их обратно. Скоро выпустят и пластиковые 50-ки.
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Єврооблігації (Eurobonds) від Альфа Банку

Цікавить, хто мав справи з Єврооблігаціями (Eurobonds) від ABHU Finance Plc.Ciprus,
Альфа Банку Україна?
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:35

centurionus
Все написано вище, наче зрозуміло. Повторю.
Переваги нових (для пересічних):
1) грибок видно "неозброєним оком";
2) захищеність від підробок;
3) "випраність" помітна краще.
Так зрозуміло?
Вас це не обходить [поки, мабуть] - от і добре. Для багатьох - це не зовсім так.
Ви б, як знавець некондиційних купюр, просвітили загал, як виглядає грибок на нових купюрах, бо теоретиків на гілці багато.

1) грибок "на свету"(как обыватели любят смотреть с умным видом, проверяя подлинность,- им так кажецо :lol: ) видно хорошо и в не синих. да и если грибок невидно, то впарить купюру труда не составит
2) да. защиты больше, но уверен, что большинство любителей новых не распознает фуфло, шо в новых, шо не в синих. но, в принципе, это единственный пункт, с которым я согласен.
3)нет. и даже наоборот: если попросить кассира прогнать через считалку валюту, которую вам дают, то стиранные новые, считалки лихо пропускают. и визуально--тоже нет. однозначно.
ну и описывать как выглядит грибок я чай не Достоевский :lol: гугл в помощь, думаю там фотки есть
clash
 
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