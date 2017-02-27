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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 тра, 2021 17:18
centurionus
Ваші аргументи - не аргументи.
В касах банкноти перевіряють "озброєним оком". Відповідно, у пересічних, як правило, є бажання переконатися у "валідності" купюр.
З "новими" праними купюрами в мене геть інший досвід. Їх просять замінити в банках. Втім, знаю місто, де такі беруть (і "нові" з грибком також) - Маріуполь.
Взагалі, кожному - своє.
я так и не понял в чём преимущество новых, если все ваши аргументы относятся и к тем, и к другим?
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clash
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Додано: Суб 22 тра, 2021 18:19
clash написав:centurionus
Ваші аргументи - не аргументи.
В касах банкноти перевіряють "озброєним оком". Відповідно, у пересічних, як правило, є бажання переконатися у "валідності" купюр.
З "новими" праними купюрами в мене геть інший досвід. Їх просять замінити в банках. Втім, знаю місто, де такі беруть (і "нові" з грибком також) - Маріуполь.
Взагалі, кожному - своє.
я так и не понял в чём преимущество новых, если все ваши аргументы относятся и к тем, и к другим?
Все написано вище, наче зрозуміло. Повторю.
Переваги нових (для пересічних):
1) грибок видно "неозброєним оком";
2) захищеність від підробок;
3) "випраність" помітна краще.
Так зрозуміло?
Вас це не обходить [поки, мабуть] - от і добре. Для багатьох - це не зовсім так.
Ви б, як знавець некондиційних купюр, просвітили загал, як виглядає грибок на нових купюрах, бо теоретиків на гілці багато.
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centurionus
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Додано: Суб 22 тра, 2021 19:02
Yuri_61 написав:
В мире есть много сил, которые мечтают, чтоб ЕС развалился.
экономически или политически?
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Додано: Суб 22 тра, 2021 19:33
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Додано: Суб 22 тра, 2021 20:23
Yuri_61 написав: kluychkooleg написав: Yuri_61 написав:
а что с ними то не так?
Ну так вы сами же написали - были слухи, что их хождение запретят, потому, что они используются в основном мафией. И, действительно, изредка в Европе отказывались брать 500-ки в кафе или мелких магазинах. Но никогда не было проблем разменять без комиссии в банке. Но это все было году так в 2013-м, точно и не вспомню.
Вы про фунты стерлингов?
Я хотел спросить про них
Ну так у бритов постоянное развлечение - выводить из оборота старые купюры и вводить новые. К примеру 5-ки и 10-ки бумажные уже давно не ходят, вместо них новые пластиковые, а обменять старые на новые можно только в одном банке Лондона. При этом "Юнекс" продал мне как-то уже выведенные из оборота старые 10-ки, вернул их им обратно. Сделали круглые глаза. Фунтами торгуют, а какие купюры в обороте не знают. 20-ки пластиковые уже тоже есть, но старые еще ходят, пока. При этом в наших банках вам могут всучить мотлох - мятые старые 20-ки, а потом не принять их обратно. Скоро выпустят и пластиковые 50-ки.
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Додано: Суб 22 тра, 2021 20:36
Цікавить, хто мав справи з Єврооблігаціями (Eurobonds) від ABHU Finance Plc.Ciprus,
Альфа Банку Україна?
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1
Додано: Суб 22 тра, 2021 21:35
centurionus
Все написано вище, наче зрозуміло. Повторю.
Переваги нових (для пересічних):
1) грибок видно "неозброєним оком";
2) захищеність від підробок;
3) "випраність" помітна краще.
Так зрозуміло?
Вас це не обходить [поки, мабуть] - от і добре. Для багатьох - це не зовсім так.
Ви б, як знавець некондиційних купюр, просвітили загал, як виглядає грибок на нових купюрах, бо теоретиків на гілці багато.
1) грибок "на свету"(как обыватели любят смотреть с умным видом, проверяя подлинность,- им так кажецо
) видно хорошо и в не синих. да и если грибок невидно, то впарить купюру труда не составит
2) да. защиты больше, но уверен, что большинство любителей новых не распознает фуфло, шо в новых, шо не в синих. но, в принципе, это единственный пункт, с которым я согласен.
3)нет. и даже наоборот: если попросить кассира прогнать через считалку валюту, которую вам дают, то стиранные новые, считалки лихо пропускают. и визуально--тоже нет. однозначно.
ну и описывать как выглядит грибок я чай не Достоевский
гугл в помощь, думаю там фотки есть
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