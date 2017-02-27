Додано: Вів 25 тра, 2021 17:42

Валютный рынок во вторник оживился. И в конечном итоге торги прошли не столь позитивно для нацвалюты, как хотелось бы многим покупателям. Курс вырос. Доллар подорожал на 6,5 копеек – с утренних 27,42/27,44 до 27,485/27,5050 гривен, а евро на 8 копеек до 33,66/33,69 гривен к концу сессии.



Причин роста котировок несколько. Основные:



1) Сокращение предложения валюты со стороны экспортеров, которые стали получать суммы возмещений НДС и снизили объемы продажи валютной выручки.



2) Сработал психологический фактор. Несколько крупных операторов рынка активно скупали валюту под своих клиентов. Мелкие и средние финучреждения наблюдали за происходящим и “испугались” потенциального роста котировок. Они также стали закрывать свои операции по валютной позиции.



Подхватили эту тенденцию и банки-спекулянты, которые умышленно во второй половине дня раскупали самые дешевые предложения и этим тоже сыграли “на повышение”.



Нацбанк в ситуацию не вмешивался и участия в торгах не принимал. Чиновники справедливо решили, что им не стоит тратить золотовалютные резервы в моменты попыток спекулятивно раскачать курс отдельными игроками.



Finance.ua считает сегодняшний рост котировок некритичным и в дальнейшем в ближайшие дни тренд по курсу будет зависеть от объемов и времени захода очередных порций возмещений НДС от Госказначейства.



Ход торгов:



Спрос на валюту сегодня постоянно превышал предложение, что и отразилось на котировках. С утренних 27,42/27,44 доллар к 11 часам вырос до 27,44/27,46 гривен, а к 12 часам курс вырос до 27,45/27,47. Слухи на межбанке, а затем и подтверждения того, что экспортеры начали получать возмещения НДС, быстро психологически “надавили” на покупателей. Они стали спешить закрывать сделки на опасениях роста курса, что только еще больше подбодрило продавцов.



В итоге, на обед дилеры уже ушли при котировках 27,445/27,465 гривен за доллар, к 15:00 курс вырос до 27,455/27,475 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,485/27,5050.

Главные события 25 мая на валютном рынке:



Доллар с утренних 27,42/27,44 вырос до 27,485/27,5050 гривен к концу дня.



Нацбанк на рынок не выходил.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,4485 гривен, а официальный курс на 26 мая 2021 года установлен на уровне 27,4553 гривен за доллар.