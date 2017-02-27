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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7739774077417742

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 119
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
28%
33
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
8%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 17:42

Межбанк: валютный рынок во вторник оживился

Валютный рынок во вторник оживился. И в конечном итоге торги прошли не столь позитивно для нацвалюты, как хотелось бы многим покупателям. Курс вырос. Доллар подорожал на 6,5 копеек – с утренних 27,42/27,44 до 27,485/27,5050 гривен, а евро на 8 копеек до 33,66/33,69 гривен к концу сессии.

Причин роста котировок несколько. Основные:

1) Сокращение предложения валюты со стороны экспортеров, которые стали получать суммы возмещений НДС и снизили объемы продажи валютной выручки.

2) Сработал психологический фактор. Несколько крупных операторов рынка активно скупали валюту под своих клиентов. Мелкие и средние финучреждения наблюдали за происходящим и “испугались” потенциального роста котировок. Они также стали закрывать свои операции по валютной позиции.

Подхватили эту тенденцию и банки-спекулянты, которые умышленно во второй половине дня раскупали самые дешевые предложения и этим тоже сыграли “на повышение”.

Нацбанк в ситуацию не вмешивался и участия в торгах не принимал. Чиновники справедливо решили, что им не стоит тратить золотовалютные резервы в моменты попыток спекулятивно раскачать курс отдельными игроками.

Finance.ua считает сегодняшний рост котировок некритичным и в дальнейшем в ближайшие дни тренд по курсу будет зависеть от объемов и времени захода очередных порций возмещений НДС от Госказначейства.

Ход торгов:

Спрос на валюту сегодня постоянно превышал предложение, что и отразилось на котировках. С утренних 27,42/27,44 доллар к 11 часам вырос до 27,44/27,46 гривен, а к 12 часам курс вырос до 27,45/27,47. Слухи на межбанке, а затем и подтверждения того, что экспортеры начали получать возмещения НДС, быстро психологически “надавили” на покупателей. Они стали спешить закрывать сделки на опасениях роста курса, что только еще больше подбодрило продавцов.

В итоге, на обед дилеры уже ушли при котировках 27,445/27,465 гривен за доллар, к 15:00 курс вырос до 27,455/27,475 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,485/27,5050.

Главные события 25 мая на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,42/27,44 вырос до 27,485/27,5050 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,4485 гривен, а официальный курс на 26 мая 2021 года установлен на уровне 27,4553 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

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Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 18:33

  prodigy написав:
  vitaliian написав:1,2265


не так важен кросс-курс форекса,как курс приема евро (33,50 потолок)

сдал в апреле в Альфе па 33,60


ТАС онлайн сейчас 33,55 прием.

Наличка не верит в рост курса доллара, остались на позавчерашних позициях.
Похоже, что все настроились на ревальвацию летом.
Но разве бывает так, что все правы?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 07:27

  kluychkooleg написав:
  prodigy написав:
  vitaliian написав:1,2265


не так важен кросс-курс форекса,как курс приема евро (33,50 потолок)

сдал в апреле в Альфе па 33,60


ТАС онлайн сейчас 33,55 прием.

Наличка не верит в рост курса доллара, остались на позавчерашних позициях.
Похоже, что все настроились на ревальвацию летом.
Но разве бывает так, что все правы?


сейчас сложнее с заработком на курсе при стабильной гривне...
на паре евро/долл можно заработать , если вы купили евро прошлым летом/весной

Доллар будет падать до 2024 года - Goldman Sachs

возможно и не было сенсу продавать евро, но прогноз (в январе 21го на май 1,25) оказался пшик...продав евро в январе по 1,219 можно было откупить его по 1,185 в марте и снова продать сегодня по 1,219

мне кажется, что так больше шансов получить 1,25 (если еще плюс на 2-3 мес на депо)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 07:29

  prodigy написав:
  vitaliian написав:1,2265


не так важен кросс-курс форекса,как курс приема евро (33,50 потолок)

сдал в апреле в Альфе па 33,60

я уже писал с евро не всё просто, нормальный курс приёма надо ловить. Например у белочки на моменте спрэд по евро 10 коп.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 07:43

  vitaliian написав:
  prodigy написав:
  vitaliian написав:1,2265


не так важен кросс-курс форекса,как курс приема евро (33,50 потолок)

сдал в апреле в Альфе па 33,60

я уже писал с евро не всё просто, нормальный курс приёма надо ловить. Например у белочки на моменте спрэд по евро 10 коп.


ловить не просто, вижу курс 33,50 (Кредит Агр)...кассир 30 минут смотрела пачку (1200 соток забраковала...потом их взяли в Пивденом без вопросов), потом пошла к нач.отд согласовывать, потом в хранилище взяла гривну... курс упал до 33,40 и я отказался от обмена, чем расстроил кассира(я сделала всю работу), да сделала, но в других банках это делают за 15 минут макс, а не 30-35 минут
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:57

prodigy ситуация типичная не только для евро. с обменом на гривну проще, если в кассе нету нала можно закинуть на текущий заказать и снять. Наши банки под чистый "спрэдовый" валютообмен не предназначены, снятие валюты с многих карт платное или с лимитами, чем убивается на корню удобство онлайн обмена.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:08

kluychkooleg
ТАС онлайн сейчас 33,55 прием.

Наличка не верит в рост курса доллара, остались на позавчерашних позициях.
Похоже, что все настроились на ревальвацию летом.
Но разве бывает так, что все правы?

в данном случае бывает :lol:
наличка не работает с такими инструментами как: гадание, предсказание, и уж точно не настраивается на ревальвацию/девал в зависимости от времени года :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:35

Стратегія стратегічного стратега©)))

Купив вчора 1,5К$(пА , 47) - вистачить, щоб покрити всі борги за товар.
Хотів ще купити, щоб почати скирдиування доляра "на зиму", але передумав і кинув гривню(яку зняв з депо) ще на "вільні кошти" - почекаю я ще тиждень-два, тоді й почну... :)
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:37

  clash написав:kluychkooleg
ТАС онлайн сейчас 33,55 прием.

Наличка не верит в рост курса доллара, остались на позавчерашних позициях.
Похоже, что все настроились на ревальвацию летом.
Но разве бывает так, что все правы?

в данном случае бывает :lol:
наличка не работает с такими инструментами как: гадание, предсказание, и уж точно не настраивается на ревальвацию/девал в зависимости от времени года :lol:

Відпрацьовуємо період виплати ПДВ плюс ринку потрібна корекція. Ринок дихає (с). Поки що не має підстав змінювати тренд. Але й потреби та сил підкоряти нові низини теж не має. Ще 5 днів і + ще один місяць пересиджений в гривні із дохідністю від 5% до 10% брутто. Далі будемо спостерігати.
Ф. 27,43/27,50-52
Realist
 
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