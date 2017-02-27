Валютный рынок во вторник оживился. И в конечном итоге торги прошли не столь позитивно для нацвалюты, как хотелось бы многим покупателям. Курс вырос. Доллар подорожал на 6,5 копеек – с утренних 27,42/27,44 до 27,485/27,5050 гривен, а евро на 8 копеек до 33,66/33,69 гривен к концу сессии.
Причин роста котировок несколько. Основные:
1) Сокращение предложения валюты со стороны экспортеров, которые стали получать суммы возмещений НДС и снизили объемы продажи валютной выручки.
2) Сработал психологический фактор. Несколько крупных операторов рынка активно скупали валюту под своих клиентов. Мелкие и средние финучреждения наблюдали за происходящим и “испугались” потенциального роста котировок. Они также стали закрывать свои операции по валютной позиции.
Подхватили эту тенденцию и банки-спекулянты, которые умышленно во второй половине дня раскупали самые дешевые предложения и этим тоже сыграли “на повышение”.
Нацбанк в ситуацию не вмешивался и участия в торгах не принимал. Чиновники справедливо решили, что им не стоит тратить золотовалютные резервы в моменты попыток спекулятивно раскачать курс отдельными игроками.
Finance.ua считает сегодняшний рост котировок некритичным и в дальнейшем в ближайшие дни тренд по курсу будет зависеть от объемов и времени захода очередных порций возмещений НДС от Госказначейства.
Ход торгов:
Спрос на валюту сегодня постоянно превышал предложение, что и отразилось на котировках. С утренних 27,42/27,44 доллар к 11 часам вырос до 27,44/27,46 гривен, а к 12 часам курс вырос до 27,45/27,47. Слухи на межбанке, а затем и подтверждения того, что экспортеры начали получать возмещения НДС, быстро психологически “надавили” на покупателей. Они стали спешить закрывать сделки на опасениях роста курса, что только еще больше подбодрило продавцов.
В итоге, на обед дилеры уже ушли при котировках 27,445/27,465 гривен за доллар, к 15:00 курс вырос до 27,455/27,475 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,485/27,5050.
Главные события 25 мая на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,42/27,44 вырос до 27,485/27,5050 гривен к концу дня.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,4485 гривен, а официальный курс на 26 мая 2021 года установлен на уровне 27,4553 гривен за доллар.
не так важен кросс-курс форекса,как курс приема евро (33,50 потолок)
сдал в апреле в Альфе па 33,60
я уже писал с евро не всё просто, нормальный курс приёма надо ловить. Например у белочки на моменте спрэд по евро 10 коп.
ловить не просто, вижу курс 33,50 (Кредит Агр)...кассир 30 минут смотрела пачку (1200 соток забраковала...потом их взяли в Пивденом без вопросов), потом пошла к нач.отд согласовывать, потом в хранилище взяла гривну... курс упал до 33,40 и я отказался от обмена, чем расстроил кассира(я сделала всю работу), да сделала, но в других банках это делают за 15 минут макс, а не 30-35 минут
prodigy ситуация типичная не только для евро. с обменом на гривну проще, если в кассе нету нала можно закинуть на текущий заказать и снять. Наши банки под чистый "спрэдовый" валютообмен не предназначены, снятие валюты с многих карт платное или с лимитами, чем убивается на корню удобство онлайн обмена.
Купив вчора 1,5К$(пА , 47) - вистачить, щоб покрити всі борги за товар. Хотів ще купити, щоб почати скирдиування доляра "на зиму", але передумав і кинув гривню(яку зняв з депо) ще на "вільні кошти" - почекаю я ще тиждень-два, тоді й почну...
Наличка не верит в рост курса доллара, остались на позавчерашних позициях. Похоже, что все настроились на ревальвацию летом. Но разве бывает так, что все правы?
в данном случае бывает наличка не работает с такими инструментами как: гадание, предсказание, и уж точно не настраивается на ревальвацию/девал в зависимости от времени года
Відпрацьовуємо період виплати ПДВ плюс ринку потрібна корекція. Ринок дихає (с). Поки що не має підстав змінювати тренд. Але й потреби та сил підкоряти нові низини теж не має. Ще 5 днів і + ще один місяць пересиджений в гривні із дохідністю від 5% до 10% брутто. Далі будемо спостерігати. Ф. 27,43/27,50-52