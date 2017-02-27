31 травня 2019 року державний і гарантований державою борг України становив 2,107 трлн грн або 78,39 млрд дол, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 1,309 трлн грн (62,14% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 48,71 млрд дол; державний і гарантований державою внутрішній борг - 797,57 млрд грн (37,86%) або 29,68 млрд дол. https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/27/649133/
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