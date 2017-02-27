RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7744774577467747

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 120
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
28%
34
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
8%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:21

fin
Про 27.00 и тем более ниже лучше забыть, это фантастика.
Востаннє редагувалось 75stasstas75 в Сер 26 тра, 2021 19:18, всього редагувалось 1 раз.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:08

  Ой+ написав:
  flyman написав:поки дешево, тре перепозичати і заміщати дорожчі запозичення.


6,875 у $ дешево? І це не перепозичення раз сукупний борг зріс на цю суму.
А ще пригадується деякі клоуни обсміювали державні позики, а вже настріляли +13 млрд. доларів за 2 роки.
Станом на кінець квітня 2021-го року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 534,28 млрд грн (91,33 млрд дол. США в еквіваленті в іноземній валюті). https://mof.gov.ua/uk/news/derzhavnii_b ... _roku-2895

А у
31 травня 2019 року державний і гарантований державою борг України становив 2,107 трлн грн або 78,39 млрд дол, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 1,309 трлн грн (62,14% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 48,71 млрд дол; державний і гарантований державою внутрішній борг - 797,57 млрд грн (37,86%) або 29,68 млрд дол. https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/27/649133/

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/foreign/
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
ЗеЗрада, інфа 146%

Їжаку зрозуміло, що Петро не позичав, а тільки молився на позики, а Яресько тре пам"ятник за варанти. А тьоті Го за очистку БСУ і еквілібріум. Про %, дисконти і розмір ОВДП від діда Смолія сором згадувати:
на 31.12.2019 84 364,5 +7.7%
на 31.12.2020 90 255,4 +7.0%
на 30.04.2021 91 325,5 +1.2%
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24753
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1243 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:23

  75stasstas75 написав:fin
Про 27.00 и тем более ниже лучше забыть, это фантастика.
1,5 года назад в декабре курс 24 тоже казался фантастикой.
fin
 
Повідомлень: 557
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:48

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1935
З нами з: 15.02.20
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
11
7
6
  #<1 ... 7744774577467747
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2563, 2564, 2565
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
25646 3486061
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 20:23
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 750, 751, 752
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7512 1805082
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 09:17
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 90, 91, 92
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
915 225974
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 тра, 2021 20:58
Ukrainian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32642)
26.05.2021 22:59
Релокація (22)
26.05.2021 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.