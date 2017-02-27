Додано: Чет 27 тра, 2021 14:59

kmm3 написав: П.С. А при чому тут комунізм взагалі? ))) П.С. А при чому тут комунізм взагалі? )))

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............27.05.2021..........28.05.2021дата розрахунку..............26.05.2021...........27.05.2021Євро.................................33,6765................33,5693...-0.32%Долар США......................27,5461...................-0.07%После полудня курс почти не изменился.Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки, сделали паузу, после чего спокойно и уверенно двинулись вниз. За час опустились на 4 копейки и остановились. Около 12 приподнялись на полкопейки.Индекс доллара после закрытия нашей вчерашней сессии вырос до уровня ночи на понедельник и с этого времени колеблется примерно на одном уровне.Справочный курс встретили котировками 27.5100 - 27.5300, что на 3 копейки ниже открытия.После 12 выросли еще на полкопейки и ушли на обед. После обеда опустились на 2 копейки и незадолго до 15 уравновесились.Доллар после полудня демонстрирует очень легкую тенденцию к снижению.Официальный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150. За день снизились на 4.5 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2020 - 27.0002 (+10) +522019 - 26.3257 (-15) +1202018 - 26.1495 (+4)2017 - 26.3454 (+7)Я тут вижу коммунистические взгляды в желании все упорядочитьПо поводу идеи всемирной валюты, сразу возникает вопросы. Кто установит допустимый размер эмиссии? Кто установит перечень и вес факторов, которые будут считаться фундаментальными и влиять на курсы национальных валют?Скорее всего получится, что просто изменится группа лиц, прихоти которых управляют мировой валютой. Кто их назначит, и будут ли они достаточно квалифицированы?Я могу вспомнить другой пример всемирной валюты с очень ограниченной эмиссией - золото. От этой валюты отказались, поскольку экономика не выдерживала такого ограничения эмиссии.