Искатель написав:.. Где все эти пресловутые доллары от роста цен на наш экспорт? Почему их нет на межбанке? ..
возможно, потому что и импорт не подешевел ваще ни разу. Коллеги докладывают, что лучше всего пока держится бытовая техника - с начала года всего-то 7-8% на входе. Станки тоже не сильно, но нас уже предупредили, что выйдут новые модели с новым дизайном и ПО, разумеется дороже процентов на 20. мне вообще в голову ничего не приходит, что подешевело или хотя бы удержалось на уровне прошлого года. По некоторым группам товарам у меня алес полный: покупаешь сегодня за 5, продаешь за 6, приходит прайс от поставщика, там уже 7. И так раз в две недели. Не нравится мне все это.
А чого дивуєтесь? Інфляцію не бачать тільки клоуни з федрезерву. Ціни практично всієї сировини на багаторічних максимумах. Як тоді виробники мають утримувати цінники без змін? Світ має відмовитися від долара, тоді й світова економіка збалансованішою стане
Искатель написав:.. Где все эти пресловутые доллары от роста цен на наш экспорт? Почему их нет на межбанке? ..
возможно, потому что и импорт не подешевел ваще ни разу. Коллеги докладывают, что лучше всего пока держится бытовая техника - с начала года всего-то 7-8% на входе. Станки тоже не сильно, но нас уже предупредили, что выйдут новые модели с новым дизайном и ПО, разумеется дороже процентов на 20. мне вообще в голову ничего не приходит, что подешевело или хотя бы удержалось на уровне прошлого года. По некоторым группам товарам у меня алес полный: покупаешь сегодня за 5, продаешь за 6, приходит прайс от поставщика, там уже 7. И так раз в две недели. Не нравится мне все это.
А чого дивуєтесь? Інфляцію не бачать тільки клоуни з федрезерву. Ціни практично всієї сировини на багаторічних максимумах. Як тоді виробники мають утримувати цінники без змін? Світ має відмовитися від долара, тоді й світова економіка збалансованішою стане
А что предлагаете взамен доллара? Евро? Золото или биток? Как отдать нам например внешний долг в 100 ярдов баксов, который минимум под 7% годовых? Одних процентов 20% от бюджета. Про тело все молчат, мы не отдадим кредиты никогда. Если дефолтнём то станем ираном или венесуэлой. Будет как с чивокуней, плохо, но станет ещё хуже от новой реальности життя па-новаму.🥶 Упираемся и прижимаемся на межбанке к 27.50, наверное госбанки выставят заградительные биды, если будет посматривать курс вниз полтинника.
somilitark Потрібно створити міжнародну валюту, емісію якої обмежити певним числом. Ціни на сировину і т.п. вимірювати якраз у цій валюті. Курси інших валют до неї визначалися б фундаментальними показниками, а не забаганками президентів США чи їх уряду. Наші борги у тому випадку сильно знецінилися б, так як деноміновані переважно в доларах. На "інвесторів" просто начхати
kmm3 написав:somilitark Потрібно створити міжнародну валюту, емісію якої обмежити певним числом. Ціни на сировину і т.п. вимірювати якраз у цій валюті. Курси інших валют до неї визначалися б фундаментальними показниками, а не забаганками президентів США чи їх уряду. Наші борги у тому випадку сильно знецінилися б, так як деноміновані переважно в доларах. На "інвесторів" просто начхати
Ну, була колись така синтетична валюта. Єкю називалась. І що? Все одно більшість розрахунків в ті часи були в доларах та фунтах. Бізнес "голосує" валютою контрактів. Примусити бізнес розраховуватись якоюсь валютою неможливо, баланс втратиться моментально і велика частина "білої" економіки дуже швидко перейде до статусу "сірої" або навіть "чорної". А власники оффшорів просто завиють від щастя. Раджу вам позбутись цих комуністичних поглядів на сутність грошей.
Хм, комуністичні погляди на сутність грошей Як же гарно промили мізки рабам. Ми, американці, будемо друкувати значки на папері. За це ви, раби, будете створювати матеріальні блага, які радісно обмінюватимете на наші "бусинки". Вам буде дозволено друкувати свої значки на папері, але маєте розуміти, що для вашого ж блага слід знецінювати випущені вами значки відносно наших, щоб ми могли обміняти більше вироблених вами матеріальних благ за свої папірчики. Раб, зате не комуніст!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............27.05.2021..........28.05.2021 дата розрахунку..............26.05.2021...........27.05.2021 Євро.................................33,6765................33,5693...-0.32% Долар США......................27,5461................27,526...-0.07% После полудня курс почти не изменился. Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки, сделали паузу, после чего спокойно и уверенно двинулись вниз. За час опустились на 4 копейки и остановились. Около 12 приподнялись на полкопейки. Индекс доллара после закрытия нашей вчерашней сессии вырос до уровня ночи на понедельник и с этого времени колеблется примерно на одном уровне. Справочный курс встретили котировками 27.5100 - 27.5300, что на 3 копейки ниже открытия. После 12 выросли еще на полкопейки и ушли на обед. После обеда опустились на 2 копейки и незадолго до 15 уравновесились. Доллар после полудня демонстрирует очень легкую тенденцию к снижению. Официальный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150. За день снизились на 4.5 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 27.0002 (+10) +52 2019 - 26.3257 (-15) +120
2018 - 26.1495 (+4) 2017 - 26.3454 (+7)
kmm3 написав:П.С. А при чому тут комунізм взагалі? )))
Я тут вижу коммунистические взгляды в желании все упорядочить По поводу идеи всемирной валюты, сразу возникает вопросы. Кто установит допустимый размер эмиссии? Кто установит перечень и вес факторов, которые будут считаться фундаментальными и влиять на курсы национальных валют? Скорее всего получится, что просто изменится группа лиц, прихоти которых управляют мировой валютой. Кто их назначит, и будут ли они достаточно квалифицированы? Я могу вспомнить другой пример всемирной валюты с очень ограниченной эмиссией - золото. От этой валюты отказались, поскольку экономика не выдерживала такого ограничения эмиссии.
Інфляція принесе додаткові доходи бюджету у цьому році. Зелені знов пропетляють... Зате в наступному вона виставить нашій економіці солідний рахунок. Заглянув сюди - а всі працюють. Аж дві сторінки написали за цілий день. Молодці. Всі розуміють, що треба впрягтись в роботу поки інфляція допомагає, а не шкодить, плюс щоб потім був жирок який можна віддати їй на поталу. Інакше вона почне гризти нас. Відповідно через це збільшиться інерційність процесу коливання грн/долар. Тобто ріст валюти може трішки відтермінуватись. Та ще й Не зрозуміло, що там із землею і відповідно потенційним припливом валюти під неї. Одним словом потрібно тримати руку на пульсі а кеди на поготові. Осінь буде важка, а зима ще важча... Ф. 27,45-27,50-55
Искатель написав:.. Где все эти пресловутые доллары от роста цен на наш экспорт? Почему их нет на межбанке? ..
возможно, потому что и импорт не подешевел ваще ни разу. Коллеги докладывают, что лучше всего пока держится бытовая техника - с начала года всего-то 7-8% на входе. Станки тоже не сильно, но нас уже предупредили, что выйдут новые модели с новым дизайном и ПО, разумеется дороже процентов на 20. мне вообще в голову ничего не приходит, что подешевело или хотя бы удержалось на уровне прошлого года. По некоторым группам товарам у меня алес полный: покупаешь сегодня за 5, продаешь за 6, приходит прайс от поставщика, там уже 7. И так раз в две недели. Не нравится мне все это.
Realist написав:Інфляція принесе додаткові доходи бюджету у цьому році. Зелені знов пропетляють... Зате в наступному вона виставить нашій економіці солідний рахунок. Заглянув сюди - а всі працюють. Аж дві сторінки написали за цілий день. Молодці. Всі розуміють, що треба впрягтись в роботу поки інфляція допомагає, а не шкодить, плюс щоб потім був жирок який можна віддати їй на поталу. Інакше вона почне гризти нас. Відповідно через це збільшиться інерційність процесу коливання грн/долар. Тобто ріст валюти може трішки відтермінуватись. Та ще й Не зрозуміло, що там із землею і відповідно потенційним припливом валюти під неї. Одним словом потрібно тримати руку на пульсі а кеди на поготові. Осінь буде важка, а зима ще важча...
По сути вы правы, а по срокам - возможно, и раньше. Сырьевые издержки на пике цен мы несем уже сейчас, заполняя ПХГ газом (либо приобретая закачанный третьими сторонами год назад) и финансируя посевную, а по каким ценам осенью будем продавать экспортное сырье, бОльшую часть которого составляют зерновые и масличные культуры, неизвестно.
Форвардных контрактов в портфелях аграриев немного, а каким будет спот, большой вопрос. Исходя из множественных сигналов о скором тейперинге, можно предполагать разное, в том числе существенную коррекцию.
К слову, аналитики Блумберг считают нынешние цены на коммоды исключительно спекулятивными - фундаментальные спрос и предложение уравновешены, а цены вверх толкает избыточная ликвидность, которую при таргетировании инфляции принято стерилизовать...