RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7747774877497750

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 120
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
28%
34
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
8%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:15

  greenozon написав:колеги, зацініть скільки зеленої макулатури надруковано і як пришвидшився друк за останній час https://prnt.sc/13henbe

хтось ще сумнівається що долар буде "укріплятись"? :wink:


Ціни на бензин уже зараз вищі ніж тоді коли нафта була більше сотні. Долар знеціється в світі відносно товарів
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9838
З нами з: 18.06.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7747774877497750
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2565, 2566, 2567
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
25668 3490913
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 тра, 2021 20:25
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 750, 751, 752
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7515 1805989
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 тра, 2021 10:07
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 90, 91, 92
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
915 226300
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 тра, 2021 20:58
Ukrainian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.