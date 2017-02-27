|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 тра, 2021 20:15
greenozon написав:
колеги, зацініть скільки зеленої макулатури надруковано і як пришвидшився друк за останній час https://prnt.sc/13henbe
хтось ще сумнівається що долар буде "укріплятись"?
Ціни на бензин уже зараз вищі ніж тоді коли нафта була більше сотні. Долар знеціється в світі відносно товарів
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9838
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25668
|3490913
|
|
|7515
|1805989
|
Чет 27 тра, 2021 10:07
ЛОБ
|
|915
|226300
|