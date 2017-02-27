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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7747774877497750

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 120
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
28%
34
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
8%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:15

  greenozon написав:колеги, зацініть скільки зеленої макулатури надруковано і як пришвидшився друк за останній час https://prnt.sc/13henbe

хтось ще сумнівається що долар буде "укріплятись"? :wink:


Ціни на бензин уже зараз вищі ніж тоді коли нафта була більше сотні. Долар знеціється в світі відносно товарів
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:49

  Ukrainian написав:
  greenozon написав:колеги, зацініть скільки зеленої макулатури надруковано і як пришвидшився друк за останній час https://prnt.sc/13henbe

хтось ще сумнівається що долар буде "укріплятись"? :wink:


Ціни на бензин уже зараз вищі ніж тоді коли нафта була більше сотні. Долар знеціється в світі відносно товарів

Волшебные глупости.
Укрнафта, примерно 13-й год, 95-й 9.80 и курс 8.1, итого 1.21 доллара.
Окко 10.39 и 1.28 у.е
Сейчас на Укрнафте 28 грн. литр и это 1.02 доллара.
Окко 29.84 и это 1.08 доллара.
Это хорошо что вы на троллейбусе, но есть автомобилисты со стажем, я ещё своё первое дизтопливо по 1.4 грн за литр заправлял при курсе 5 с хвостиком, помню цена поднялась до 2-х гривен и для меня это была настоящая трагедия с вопросом как жить дальше)
А самое дорогое топливо было летом 2008-го, дизель более 7.5 грн и курс меньше 5. Бензин не помню, тогда катался на дизеле. Более 1.5 доллара за литр.
По курсу, наверное сегодня будем проваливаться под 27.50 на межбанке.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:58

  somilitark написав:
  Ukrainian написав:
  greenozon написав:колеги, зацініть скільки зеленої макулатури надруковано і як пришвидшився друк за останній час https://prnt.sc/13henbe

хтось ще сумнівається що долар буде "укріплятись"? :wink:


Ціни на бензин уже зараз вищі ніж тоді коли нафта була більше сотні. Долар знеціється в світі відносно товарів

Волшебные глупости.
Укрнафта, примерно 13-й год, 95-й 9.80 и курс 8.1, итого 1.21 доллара.
Окко 10.39 и 1.28 у.е
Сейчас на Укрнафте 28 грн. литр и это 1.02 доллара.
Окко 29.84 и это 1.08 доллара.
Это хорошо что вы на троллейбусе, но есть автомобилисты со стажем, я ещё своё первое дизтопливо по 1.4 грн за литр заправлял при курсе 5 с хвостиком, помню цена поднялась до 2-х гривен и для меня это была настоящая трагедия с вопросом как жить дальше)
А самое дорогое топливо было летом 2008-го, дизель более 7.5 грн и курс меньше 5. Бензин не помню, тогда катался на дизеле. Более 1.5 доллара за литр.
По курсу, наверное сегодня будем проваливаться под 27.50 на межбанке.

згадуючи старе добре правило: "роби як НБУ", то вже який місяць на курсах ніц чим займатися, хто в доларі, далі сидить на зеленому паркані, а свідки гривні рубають залишки колишньої розкоші на депо %%. Нудьга, одним словом.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щось ніхто не пише (не прогнозує), як зміниться курс через запуск ринку землі з 1.07
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:49

  Hennady написав:Щось ніхто не пише (не прогнозує), як зміниться курс через запуск ринку землі з 1.07
може ніяк не зміниться , от і не прогнозують
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:52

Кто знает, в связи с чем сыр-бор, почему именно сейчас? Или обычная бюрократическая рутина?


Кабинет министров утвердил Порядок применения налоговыми органами мер воздействия в виде штрафных санкций к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства. Cоответствующее постановление Кабмина №524 от 26 мая обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно утвержденному порядку, штрафные санкции за нарушение валютного законодательства составят 25% от суммы операции за каждый случай нарушения, а при повторном нарушении в течении года — 50%.
Налоговая служба может применить штраф за нарушения валютного законодательства, установленным законом о валюте и нормативно-правовыми актами Нацбанка, в частности, относительно расчетов на территории Украины, проведения расчетов по валютным операциям, торговли валютными ценностями и трансграничного перевода валютных ценностей.
“Налоговые органы применяют к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства меры воздействия в виде штрафных санкций в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения”, — сказано в документе
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Нудьга, одним словом.
лавочку прикрыли со всех сторон ни на депозитах не заработать ни на качелях, ждём отток спекулянтов.
vitaliian
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