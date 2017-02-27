greenozon написав:колеги, зацініть скільки зеленої макулатури надруковано і як пришвидшився друк за останній час https://prnt.sc/13henbe
хтось ще сумнівається що долар буде "укріплятись"?
Ціни на бензин уже зараз вищі ніж тоді коли нафта була більше сотні. Долар знеціється в світі відносно товарів
Волшебные глупости. Укрнафта, примерно 13-й год, 95-й 9.80 и курс 8.1, итого 1.21 доллара. Окко 10.39 и 1.28 у.е Сейчас на Укрнафте 28 грн. литр и это 1.02 доллара. Окко 29.84 и это 1.08 доллара. Это хорошо что вы на троллейбусе, но есть автомобилисты со стажем, я ещё своё первое дизтопливо по 1.4 грн за литр заправлял при курсе 5 с хвостиком, помню цена поднялась до 2-х гривен и для меня это была настоящая трагедия с вопросом как жить дальше) А самое дорогое топливо было летом 2008-го, дизель более 7.5 грн и курс меньше 5. Бензин не помню, тогда катался на дизеле. Более 1.5 доллара за литр. По курсу, наверное сегодня будем проваливаться под 27.50 на межбанке.
greenozon написав:колеги, зацініть скільки зеленої макулатури надруковано і як пришвидшився друк за останній час https://prnt.sc/13henbe
хтось ще сумнівається що долар буде "укріплятись"?
Ціни на бензин уже зараз вищі ніж тоді коли нафта була більше сотні. Долар знеціється в світі відносно товарів
Волшебные глупости. Укрнафта, примерно 13-й год, 95-й 9.80 и курс 8.1, итого 1.21 доллара. Окко 10.39 и 1.28 у.е Сейчас на Укрнафте 28 грн. литр и это 1.02 доллара. Окко 29.84 и это 1.08 доллара. Это хорошо что вы на троллейбусе, но есть автомобилисты со стажем, я ещё своё первое дизтопливо по 1.4 грн за литр заправлял при курсе 5 с хвостиком, помню цена поднялась до 2-х гривен и для меня это была настоящая трагедия с вопросом как жить дальше) А самое дорогое топливо было летом 2008-го, дизель более 7.5 грн и курс меньше 5. Бензин не помню, тогда катался на дизеле. Более 1.5 доллара за литр. По курсу, наверное сегодня будем проваливаться под 27.50 на межбанке.
згадуючи старе добре правило: "роби як НБУ", то вже який місяць на курсах ніц чим займатися, хто в доларі, далі сидить на зеленому паркані, а свідки гривні рубають залишки колишньої розкоші на депо %%. Нудьга, одним словом.
Кто знает, в связи с чем сыр-бор, почему именно сейчас? Или обычная бюрократическая рутина?
Кабинет министров утвердил Порядок применения налоговыми органами мер воздействия в виде штрафных санкций к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства. Cоответствующее постановление Кабмина №524 от 26 мая обнародовано на официальном правительственном портале. Согласно утвержденному порядку, штрафные санкции за нарушение валютного законодательства составят 25% от суммы операции за каждый случай нарушения, а при повторном нарушении в течении года — 50%. Налоговая служба может применить штраф за нарушения валютного законодательства, установленным законом о валюте и нормативно-правовыми актами Нацбанка, в частности, относительно расчетов на территории Украины, проведения расчетов по валютным операциям, торговли валютными ценностями и трансграничного перевода валютных ценностей. “Налоговые органы применяют к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства меры воздействия в виде штрафных санкций в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения”, — сказано в документе