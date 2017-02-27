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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7748774977507751

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 120
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
28%
34
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
8%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:07

Как пятница, так доллар вниз. Закономерность, однако. А когда-то было наоборот.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:08

  fin написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Нудьга, одним словом.
лавочку прикрыли со всех сторон ни на депозитах не заработать ни на качелях, ждём отток спекулянтов.
Работать надо, а не спекуляциями заниматься!

Не забываем ставить смайлики. Иначе, в контексте данного форума, фраза выглядит весьма неуместно. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.05.2021...................27,5052
Доллар потерял 2 копейки.

МКГ*............6.9021............6.9078...........+0.08%
Гривна укрепилась очень скромно.

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, чуть подумали и уверенно пошли вниз. За час опустились на 4 копейки. Незадолго до 12 снова развернулись и выросли на копейку.
В мире доллар вечером закрепился на уровне вчерашних пиков, к утру еще подрос, а утром откатился вниз. Индекс доллара на 11-30, применяемый мной для расчета МКГ, точно такой же, как и вчера.
Справочный курс встретили котировками 27.4850 - 27.5050, что на 2.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.

В среду объем МБ остался на уровне вторника, символически увеличившись с 412.3 до 413 млн. Стабильность признак мастерства :) Обороты чистые. Клиентские обороты выросли, превышение спроса над предложением сократилось.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:31

  fin написав:Работать надо, а не спекуляциями заниматься!


для того чтобы жить-надо работать...а чтобы хорошо жить-надо придумать что-то другое

п.с. со спекуляциями как раз не густо при стабильном курсе евро/долл/гривна:mrgreen:
prodigy
 
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  #<1 ... 7748774977507751
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