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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:07
Как пятница, так доллар вниз. Закономерность, однако. А когда-то было наоборот.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:08
Не забываем ставить смайлики. Иначе, в контексте данного форума, фраза выглядит весьма неуместно.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:20
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.05.2021...................27,5052
Доллар потерял 2 копейки.
МКГ*............6.9021............6.9078...........+0.08%
Гривна укрепилась очень скромно.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, чуть подумали и уверенно пошли вниз. За час опустились на 4 копейки. Незадолго до 12 снова развернулись и выросли на копейку.
В мире доллар вечером закрепился на уровне вчерашних пиков, к утру еще подрос, а утром откатился вниз. Индекс доллара на 11-30, применяемый мной для расчета МКГ, точно такой же, как и вчера.
Справочный курс встретили котировками 27.4850 - 27.5050, что на 2.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.
В среду объем МБ остался на уровне вторника, символически увеличившись с 412.3 до 413 млн. Стабильность признак мастерства Обороты чистые. Клиентские обороты выросли, превышение спроса над предложением сократилось.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:31
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