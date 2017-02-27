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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7749775077517752>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 121
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
29%
35
27.50-28.00
47%
57
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:07

Как пятница, так доллар вниз. Закономерность, однако. А когда-то было наоборот.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:08

  fin написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Нудьга, одним словом.
лавочку прикрыли со всех сторон ни на депозитах не заработать ни на качелях, ждём отток спекулянтов.
Работать надо, а не спекуляциями заниматься!

Не забываем ставить смайлики. Иначе, в контексте данного форума, фраза выглядит весьма неуместно. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.05.2021...................27,5052
Доллар потерял 2 копейки.

МКГ*............6.9021............6.9078...........+0.08%
Гривна укрепилась очень скромно.

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, чуть подумали и уверенно пошли вниз. За час опустились на 4 копейки. Незадолго до 12 снова развернулись и выросли на копейку.
В мире доллар вечером закрепился на уровне вчерашних пиков, к утру еще подрос, а утром откатился вниз. Индекс доллара на 11-30, применяемый мной для расчета МКГ, точно такой же, как и вчера.
Справочный курс встретили котировками 27.4850 - 27.5050, что на 2.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.

В среду объем МБ остался на уровне вторника, символически увеличившись с 412.3 до 413 млн. Стабильность признак мастерства :) Обороты чистые. Клиентские обороты выросли, превышение спроса над предложением сократилось.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:31

  fin написав:Работать надо, а не спекуляциями заниматься!


для того чтобы жить-надо работать...а чтобы хорошо жить-надо придумать что-то другое

п.с. со спекуляциями как раз не густо при стабильном курсе евро/долл/гривна:mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:36

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:39

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.05.2021...........31.05.2021
дата розрахунку...............27.05.2021............28.05.2021
Євро..................................33,5693.................33,3896...-0.54%
Долар США.......................27,526..................27,5004...-0.09%
После полудня доллар потерял еще полкопейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, чуть подумали и уверенно пошли вниз. За час опустились на 4 копейки. Незадолго до 12 снова развернулись и выросли на копейку.
В мире доллар вечером закрепился на уровне вчерашних пиков, к утру еще подрос, а утром откатился вниз. Индекс доллара на 11-30, применяемый мной для расчета МКГ, точно такой же, как и вчера.
Справочный курс встретили котировками 27.4850 - 27.5050, что на 2.5 копейки ниже открытия.
После 12 особой динамики уже не было. Перед обедом приподнялись на полкопейки, а после обеда вернулись обратно.
Доллар около полудня пошел вверх и сейчас его индекс уже достиг максимального значения с прошлого понедельника.
Официальный курс встретили котировками 27.4850 - 27.5045. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 26.9059 (-10) +60
2019 - 26.4062 (+8) +110

2018 - 26.1495 (+4)
2017 - 26.3454 (+7)

НБУ не проводил интервенций уже 8 недель подряд.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:03

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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:19

На початку червня Мінфін має погасити два випуски ОВДП

На початку першого літнього місяця Міністерство фінансів має провести два погашення у сумі понад 11,3 млрд грн і $806,2 млн, а також виплату відсотків по семи гривневих облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) номінальною дохідністю від 6% до 11,82%. «Мінфін» підготував огляд ринку внутрішніх запозичень.
Скільки потрібно буде виплатити
Наступного тижня Україна має здійснити такі виплати:
2 червня — погасити разом з відсотками гривневий середньостроковий випуск облігацій на суму понад 11,3 млрд грн з номінальною дохідністю 16,75%;
2 червня — відсотки по 7 довгострокових випусках облігацій з номінальною дохідністю від 6% до 11,82%;
3 червня — погасити разом з відсотками номінований у доларах США середньостроковий випуск облігацій на суму $806,2 млн з номінальною дохідністю 7,53%.
Що пропонуватиме Мінфін 1 червня
На перших літніх ОВДП-аукціонах планується:
дорозміщення 4 гривневих випусків з термінами обігу — 119 днів, 539, 721 і 1085 днів;
первинне розміщення гривневого випуску — на 413 днів;
дорозміщення номінованого у доларах США випуску — на 610 днів;
первинне розміщення номінованого у доларах США випуску — на 407 днів.
Ліміт за кількістю встановлено лише по короткострокових гривневих ОВДП обсягом 50 тис.
Зазвичай Мінфін залишає за собою право після консультацій з первинними дилерами та за результатами оцінки попиту коригувати остаточний перелік ОВДП, що розміщуються.
ОВДП онлайн від ICU Trade: 10,5% в грн, 3% - в доларах США
Як змінилася структура власників ОВДП
Загальний обсяг ОВДП в обігу минулого тижня незначно зріс (+0,8 млрд грн), що було обмовлене погашенням облігацій, які перебували у портфелі Національного банку (-2,2 млрд грн). Втім, воно було компенсоване збільшенням вкладень у державні цінні папери з боку банків (+1,5 млрд грн), юридичних та фізичних осіб (загалом +1,2 млрд грн), а також нерезидентів (+0,5 млрд грн).
За даними НБУ, станом на 28 травня обсяг ОВДП в обігу становить 996,7 млрд грн.
При цьому ОВДП-портфель у розрізі власників мав такий вигляд:

нерезиденти — 98,32 млрд грн (9,86%);
банки — 516,13 млрд грн (51,78%);
НБУ — 318,78 млрд грн (31,98%);
юросіб — 46,17 млрд грн (4,63%);
фізосіб — 17,10 млн грн (1,72%);
територіальних громад — 200 млн грн (0,02%).
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:53

  flyman написав:Нудьга, одним словом.
лавочку прикрыли со всех сторон ни на депозитах не заработать ни на качелях, ждём отток спекулянтов.[/quote]Работать надо, а не спекуляциями заниматься![/quote]


Все истинные спекулянты уже давно ушли в крипту и потеют над холодными кошельками, а долар как спекуляция уже уходит в небытие, но вот много людей в возрасте на смерть держат только в доларе, заметил некоторую символическую константу.
joik
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