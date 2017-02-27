Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:27

Торги пятницы прошли достаточно активно как для конца недели, но менее активно, чем могли бы быть с учетом выходного в США понедельника.



По факту, всё для нацвалюты прошло хорошо и за день доллар даже подешевел с 27,51/27,53 до 27,49/27,515 гривен, а евро – с 33,51/33,54 до 33,44/33,47 гривен. Нацбанк на торгах не появлялся, а крупные покупатели и продавцы смогли сами достаточно быстро найти компромисс по курсу. Периодические попытки спекулянтов хоть как-то существенно “качнуть” курс прошли без особого успеха.



Ход торгов:



Предложение превышало спрос и в первый час сессии доллар просел с начальных котировок 27,51/27,53 до 27,50/27,52 гривен, а к 12 часам и до уровня 27,485/27,5050. Большинство клиентов и банков предпочло закрывать свои сделки достаточно оперативно и пик активности на межбанке пришелся на период с 11:20 до 14:00.



К обеду на торгах присутствовали все крупные игроки и доллар замер с небольшими отклонениями на отметке 27,49/27,51 гривен почти до 15 часов. Затем рынок стал быстро пустеть и спекулянтам уже почти нечего было делать. На единичных сделках они смогли к 16 часам чуть придавить котировки до уровня 27,485/27,5050 гривен за доллар, но потом последние операции пятницы все же чуть подтянули курс до отметки 27,49/27,515 к концу дня.

Главные события 28 мая на валютном рынке:



Доллар с утренних 27,51/27,53 просел до 27,49/27,515 гривен к концу дня.



Нацбанк на рынок не выходил.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,5052 гривен, а официальный курс на 31 мая 2021 года установлен на уровне 27,5004 гривен за доллар.