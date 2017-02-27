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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7750775177527753>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 121
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
29%
35
27.50-28.00
47%
57
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:28

  Ой+ написав:
  flyman написав:поки дешево, тре перепозичати і заміщати дорожчі запозичення.

6,875 у $ дешево? І це не перепозичення раз сукупний борг зріс на цю суму.

  flyman написав:а на зовнішніх ринках позичають майже під 7%
Ліпше би випустити держоблігації для пересічених, номіналом 5куе під 6% і без податків,
як при СРСР.


Так 7% це дорого чи дешево, чи це різні flymanи пишуть?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Василь-Рівне написав:При цьому ОВДП-портфель у розрізі власників мав такий вигляд:
фізосіб — 17,10 млн грн (1,72%);


Очепятка - млрд
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:27

Межбанк: попытки "качнуть" курс прошли без особого успеха

Торги пятницы прошли достаточно активно как для конца недели, но менее активно, чем могли бы быть с учетом выходного в США понедельника.

По факту, всё для нацвалюты прошло хорошо и за день доллар даже подешевел с 27,51/27,53 до 27,49/27,515 гривен, а евро – с 33,51/33,54 до 33,44/33,47 гривен. Нацбанк на торгах не появлялся, а крупные покупатели и продавцы смогли сами достаточно быстро найти компромисс по курсу. Периодические попытки спекулянтов хоть как-то существенно “качнуть” курс прошли без особого успеха.

Ход торгов:

Предложение превышало спрос и в первый час сессии доллар просел с начальных котировок 27,51/27,53 до 27,50/27,52 гривен, а к 12 часам и до уровня 27,485/27,5050. Большинство клиентов и банков предпочло закрывать свои сделки достаточно оперативно и пик активности на межбанке пришелся на период с 11:20 до 14:00.

К обеду на торгах присутствовали все крупные игроки и доллар замер с небольшими отклонениями на отметке 27,49/27,51 гривен почти до 15 часов. Затем рынок стал быстро пустеть и спекулянтам уже почти нечего было делать. На единичных сделках они смогли к 16 часам чуть придавить котировки до уровня 27,485/27,5050 гривен за доллар, но потом последние операции пятницы все же чуть подтянули курс до отметки 27,49/27,515 к концу дня.

Главные события 28 мая на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,51/27,53 просел до 27,49/27,515 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,5052 гривен, а официальный курс на 31 мая 2021 года установлен на уровне 27,5004 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу
Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  joik написав:вот много людей в возрасте на смерть держат только в доларе, заметил некоторую символическую константу.

$666 ?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:51

  Ой+ написав:
  Ой+ написав:
  flyman написав:поки дешево, тре перепозичати і заміщати дорожчі запозичення.

6,875 у $ дешево? І це не перепозичення раз сукупний борг зріс на цю суму.

  flyman написав:а на зовнішніх ринках позичають майже під 7%
Ліпше би випустити держоблігації для пересічених, номіналом 5куе під 6% і без податків,
як при СРСР.


Так 7% це дорого чи дешево, чи це різні flymanи пишуть?

дивлячися що до чого порівнювати,
якщо "старі" зовнішні позики $ до "нових", то дешево
якщо до % на $ депозит в Бегемоті, то дорого.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:47

  joik написав:
  flyman написав:Нудьга, одним словом.
лавочку прикрыли со всех сторон ни на депозитах не заработать ни на качелях, ждём отток спекулянтов.
Работать надо, а не спекуляциями заниматься![/quote]


Все истинные спекулянты уже давно ушли в крипту и потеют над холодными кошельками, а долар как спекуляция уже уходит в небытие, но вот много людей в возрасте на смерть держат только в доларе, заметил некоторую символическую константу.[/quote]А Вы предлагаете им в гривнах держать? Правильно делают, что в долларах держат.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А почему бы не в евро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:16

ушёл несколько лет назад частично в ком.недвигу.
я писал про это неск. раз.
сдаю в аренду и не плохо получаю.
все арендаторы работали и не закрывались.
было хуже тем, кто сидел в ТРЦ, а у кого отдельные пом., то те приспособились и были всегда открыты типа на вынос и по предв. заказам.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:48

  joik написав:
  flyman написав:Нудьга, одним словом.
лавочку прикрыли со всех сторон ни на депозитах не заработать ни на качелях, ждём отток спекулянтов.
Работать надо, а не спекуляциями заниматься![/quote]


Все истинные спекулянты уже давно ушли в крипту и потеют над холодными кошельками, а долар как спекуляция уже уходит в небытие, но вот много людей в возрасте на смерть держат только в доларе, заметил некоторую символическую константу.[/quote]
-----------------------------------------------------------------------------
мне кажется вы путаете спекуляции с авантюризмом :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:55

  joik написав:много людей в возрасте на смерть держат только в доларе, заметил некоторую символическую константу.


А ви поміркуйте, скільки мільярдів (?) людей пережив долар, за часи свого існування, та чи може щось інше похвалитись подібним?.. Про крипту я взагалі мовчу :-D
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