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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7750775177527753

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 121
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
29%
35
27.50-28.00
47%
57
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:17

Что-то все прогнозисты так дружно хоронят доллар, что возникает ощущение, что он вдруг начнет расти.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:37

  Игорь Алексеевич написав:ушёл несколько лет назад частично в ком.недвигу.
я писал про это неск. раз.
сдаю в аренду и не плохо получаю.
все арендаторы работали и не закрывались.
было хуже тем, кто сидел в ТРЦ, а у кого отдельные пом., то те приспособились и были всегда открыты типа на вынос и по предв. заказам.

Довелося зробити те саме... подивимось, що з цього вийде. На початку самі ремонти та перебудова.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:41

  kluychkooleg написав:Что-то все прогнозисты так дружно хоронят доллар, что возникает ощущение, что он вдруг начнет расти.


И чем громче голоса хоронильщиков доллара, тем мы ближе к развороту тренда. Доллар всегда наказывает тех, кто его шортит против других валют, особенно, валют EM. На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:54

  zРадио написав:
  kluychkooleg написав:Что-то все прогнозисты так дружно хоронят доллар, что возникает ощущение, что он вдруг начнет расти.


И чем сильнее голоса хоронильщиков доллара, тем мы ближе к развороту тренда. Доллар всегда наказывает тех, кто его шортит против других валют, особенно, валют EM. На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин


Здравствуйте .

Я всегда помню прошлый год .
Помните ....... 24, 65 в мае ....... и дикие танцы в стрингах вокруг столба , " а будет еще 22 "
...... и получили 28. 15 и т. Д . и медленное сползание .

А сейчас 27. 50.....ну я так брал ...

Сейчас могу нарваться на неприятности , ..... но СУ ....КО ....какой классный психолог работает в НБУ!!!!!!
Умница ....
Я думаю , что до развязки недолго.

Всем Здоровья и Крепких Снов .
холява
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  #<1 ... 7750775177527753
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