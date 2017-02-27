|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:17
Что-то все прогнозисты так дружно хоронят доллар, что возникает ощущение, что он вдруг начнет расти.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 889
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:37
Игорь Алексеевич написав:
ушёл несколько лет назад частично в ком.недвигу.
я писал про это неск. раз.
сдаю в аренду и не плохо получаю.
все арендаторы работали и не закрывались.
было хуже тем, кто сидел в ТРЦ, а у кого отдельные пом., то те приспособились и были всегда открыты типа на вынос и по предв. заказам.
Довелося зробити те саме... подивимось, що з цього вийде. На початку самі ремонти та перебудова.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 849
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:41
kluychkooleg написав:
Что-то все прогнозисты так дружно хоронят доллар, что возникает ощущение, что он вдруг начнет расти.
И чем громче голоса хоронильщиков доллара, тем мы ближе к развороту тренда. Доллар всегда наказывает тех, кто его шортит против других валют, особенно, валют EM. На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10109
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2183 раз.
- Подякували: 4740 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:54
zРадио написав: kluychkooleg написав:
Что-то все прогнозисты так дружно хоронят доллар, что возникает ощущение, что он вдруг начнет расти.
И чем сильнее голоса хоронильщиков доллара, тем мы ближе к развороту тренда. Доллар всегда наказывает тех, кто его шортит против других валют, особенно, валют EM. На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин
Здравствуйте .
Я всегда помню прошлый год .
Помните ....... 24, 65 в мае ....... и дикие танцы в стрингах вокруг столба , " а будет еще 22 "
...... и получили 28. 15 и т. Д . и медленное сползание .
А сейчас 27. 50.....ну я так брал ...
Сейчас могу нарваться на неприятности , ..... но СУ ....КО ....какой классный психолог работает в НБУ!!!!!!
Умница ....
Я думаю , что до развязки недолго.
Всем Здоровья и Крепких Снов .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3227
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3139 раз.
- Подякували: 3179 раз.
-
- Профіль
-
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25697
|3495886
|
|
|7515
|1806543
|
Чет 27 тра, 2021 10:07
ЛОБ
|
|915
|226702
|
|