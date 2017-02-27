Игорь Алексеевич написав:ушёл несколько лет назад частично в ком.недвигу. я писал про это неск. раз. сдаю в аренду и не плохо получаю. все арендаторы работали и не закрывались. было хуже тем, кто сидел в ТРЦ, а у кого отдельные пом., то те приспособились и были всегда открыты типа на вынос и по предв. заказам.
Довелося зробити те саме... подивимось, що з цього вийде. На початку самі ремонти та перебудова.
kluychkooleg написав:Что-то все прогнозисты так дружно хоронят доллар, что возникает ощущение, что он вдруг начнет расти.
И чем громче голоса хоронильщиков доллара, тем мы ближе к развороту тренда. Доллар всегда наказывает тех, кто его шортит против других валют, особенно, валют EM. На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин
kluychkooleg написав:Что-то все прогнозисты так дружно хоронят доллар, что возникает ощущение, что он вдруг начнет расти.
И чем сильнее голоса хоронильщиков доллара, тем мы ближе к развороту тренда. Доллар всегда наказывает тех, кто его шортит против других валют, особенно, валют EM. На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин
Здравствуйте .
Я всегда помню прошлый год . Помните ....... 24, 65 в мае ....... и дикие танцы в стрингах вокруг столба , " а будет еще 22 " ...... и получили 28. 15 и т. Д . и медленное сползание .
А сейчас 27. 50.....ну я так брал ...
Сейчас могу нарваться на неприятности , ..... но СУ ....КО ....какой классный психолог работает в НБУ!!!!!! Умница .... Я думаю , что до развязки недолго.
zРадио написав: На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин
По поводу слабости золота есть сомнения... Какая доходность этих первоклассных бондов? От -0.18% (Germany) до +1.58%(US) https://tradingeconomics.com/united-sta ... bond-yield Полный пшик. Их доходности даже не перекрывают инфляцию... Золото за последний год выросло с $1675 до $1900 за унцию... Это около 13% доходности. Не так уж и плохо. А в перспективе это будет лучший актив для сохранения денежных средств... Особенно после вступления в силу норм Третьего Базельского соглашения https://zoloto-md.ru/info/analytics/pov ... azelya-iii Это не биткоин, который сегодня есть, а завтра его нет. Это реальные активы, которые ЦБ мира не продают, а только накапливают, расширяя свои хранилища.
Вот попробуйте найти золотые червонцы , ...ну хотя бы по 520 долларов за 10 рублей ? Обычно Украинское растение -ХРЕН !
А в прошлом году можно было и по 500 взять 1898 года . 5 рублей золотом 1898 года найдите по 270 долларов (состояние ,содержание .....) Нашли ..... ??? Вот и думайте , как пишет почитатель бетонных каркасов
zРадио написав: На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин
По поводу слабости золота есть сомнения... Какая доходность этих первоклассных бондов? От -0.18% (Germany) до +1.58%(US) https://tradingeconomics.com/united-sta ... bond-yield Полный пшик. Их доходности даже не перекрывают инфляцию... Золото за последний год выросло с $1675 до $1900 за унцию... Это около 13% доходности. Не так уж и плохо. А в перспективе это будет лучший актив для сохранения денежных средств... Особенно после вступления в силу норм Третьего Базельского соглашения https://zoloto-md.ru/info/analytics/pov ... azelya-iii Это не биткоин, который сегодня есть, а завтра его нет. Это реальные активы, которые ЦБ мира не продают, а только накапливают, расширяя свои хранилища.
Сорян, но я вынужден просить вас перечитать мой комментарий. Потому что контр-аргументируете вы явно не мне ) Я говорю: 1. О силе золота, а не слабости; 2. О длинном периоде для бондов-праймов, а не коротком; 3. И о недавней истории биткоина, а не знаке равенства между ним и золотом
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 28 тра, 2021 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Под вечер собрались свидетели уже подзабытой церкви будеттолькодорожать🤡 Вот мне почему-то кажется, что через год курс будет опять 28. Если только нас не будут активно освобождать от прозападной хунты сибирские народы(( Какой там психолог, Яшу кышнули, тот был циник качелист на свой карман ещё тот, а тут всё в пределах разумного, мы пляшем вокруг 28. Зимой отошли вверх на 50 копеек, сейчас нырнули вниз на 50 копеек. Вот и вся арифметика пан доктор. Скорее всего через год не будет никаких акций и отклонений, будет просто 28. Запомните этот твит. Всё просто как апельсин(с). Надеюсь Вы не забыли кто так нас баловал?