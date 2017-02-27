Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:34

холява написав:

Всем Здоровья и Крепких Снов . Всем Здоровья и Крепких Снов .

Под вечер собрались свидетели уже подзабытой церкви будеттолькодорожать🤡Вот мне почему-то кажется, что через год курс будет опять 28. Если только нас не будут активно освобождать от прозападной хунты сибирские народы((Какой там психолог, Яшу кышнули, тот был циник качелист на свой карман ещё тот, а тут всё в пределах разумного, мы пляшем вокруг 28. Зимой отошли вверх на 50 копеек, сейчас нырнули вниз на 50 копеек.Вот и вся арифметика пан доктор.Скорее всего через год не будет никаких акций и отклонений, будет просто 28. Запомните этот твит. Всё просто как апельсин(с). Надеюсь Вы не забыли кто так нас баловал?