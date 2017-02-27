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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7751775277537754

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 122
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
29%
35
27.50-28.00
48%
58
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:23

  zРадио написав:
Сорян, но я вынужден просить вас перечитать мой комментарий. Потому что контр-аргументируете вы явно не мне ) Я говорю:
1. О силе золота, а не слабости;
2. О длинном периоде для бондов-праймов, а не коротком;

Перечитал...
Понял так как было вами написано:
  zРадио написав: На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин

Что бакс переигрывает золото, то есть ложит его на лопатки в длительной перспективе...Если вы имели ввиду 30 летние treasury bonds, то даже по ним доходности смешные. Кажись чуть больше 2%... О силе золота в вашем месидже ничего не нашел...

Возможно мы думаем об этом по разному.... Но это не важно...
Важно то, что в это смутное время у золота открываются хорошие перспективы роста, и, дабы сохранить заработанное, необходимо и его иметь его в своём портфеле...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:42

  RTC12 написав:Перечитал...
Понял так как было вами написано:
  zРадио написав: На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин

Что бакс переигрывает золото, то есть ложит его на лопатки в длительной перспективе...Если вы имели ввиду 30 летние treasury bonds, то даже по ним доходности смешные. Кажись чуть больше 2%... О силе золота в вашем месидже ничего не нашел...


:D :D :D

Кого - "доллар", переигрывает кто - "золото". Вот что имелось в виду) Я отметил немногочисленные активы, способные дать бОльшую доходность, чем доллар в форме долга
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:49

zРадио "переигрываЮт"
иначе читается как написал RTC12
я не хвилолог, но мне так кажецо :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 00:03

  RTC12 написав:По поводу слабости золота есть сомнения...
Какая доходность этих первоклассных бондов?
От -0.18% (Germany) до +1.58%(US)
Полный пшик. Их доходности даже не перекрывают инфляцию...
Золото за последний год выросло с $1675 до $1900 за унцию...


Зверніть увагу, дохідність EUR/USD ви рахуєте у відсотках, а дохідність золота - тадаммм... в долярі :)

Кракаділ Гєна болєє зєльоний, чєм широкій, потому как зєльоний он і в дліну, і в шіріну, а широкій толька в шіріну :)
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 7751775277537754
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