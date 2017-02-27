zРадио написав: Сорян, но я вынужден просить вас перечитать мой комментарий. Потому что контр-аргументируете вы явно не мне ) Я говорю: 1. О силе золота, а не слабости; 2. О длинном периоде для бондов-праймов, а не коротком;
Перечитал... Понял так как было вами написано:
zРадио написав: На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин
Что бакс переигрывает золото, то есть ложит его на лопатки в длительной перспективе...Если вы имели ввиду 30 летние treasury bonds, то даже по ним доходности смешные. Кажись чуть больше 2%... О силе золота в вашем месидже ничего не нашел...
Возможно мы думаем об этом по разному.... Но это не важно... Важно то, что в это смутное время у золота открываются хорошие перспективы роста, и, дабы сохранить заработанное, необходимо и его иметь его в своём портфеле...
RTC12 написав:Перечитал... Понял так как было вами написано:
zРадио написав: На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин
Что бакс переигрывает золото, то есть ложит его на лопатки в длительной перспективе...Если вы имели ввиду 30 летние treasury bonds, то даже по ним доходности смешные. Кажись чуть больше 2%... О силе золота в вашем месидже ничего не нашел...
Кого - "доллар", переигрывает кто - "золото". Вот что имелось в виду) Я отметил немногочисленные активы, способные дать бОльшую доходность, чем доллар в форме долга
RTC12 написав:По поводу слабости золота есть сомнения... Какая доходность этих первоклассных бондов? От -0.18% (Germany) до +1.58%(US) Полный пшик. Их доходности даже не перекрывают инфляцию... Золото за последний год выросло с $1675 до $1900 за унцию...
Зверніть увагу, дохідність EUR/USD ви рахуєте у відсотках, а дохідність золота - тадаммм... в долярі
Кракаділ Гєна болєє зєльоний, чєм широкій, потому как зєльоний он і в дліну, і в шіріну, а широкій толька в шіріну