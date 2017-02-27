zРадио написав: Сорян, но я вынужден просить вас перечитать мой комментарий. Потому что контр-аргументируете вы явно не мне ) Я говорю: 1. О силе золота, а не слабости; 2. О длинном периоде для бондов-праймов, а не коротком;
Перечитал... Понял так как было вами написано:
zРадио написав: На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин
Что бакс переигрывает золото, то есть ложит его на лопатки в длительной перспективе...Если вы имели ввиду 30 летние treasury bonds, то даже по ним доходности смешные. Кажись чуть больше 2%... О силе золота в вашем месидже ничего не нашел...
Возможно мы думаем об этом по разному.... Но это не важно... Важно то, что в это смутное время у золота открываются хорошие перспективы роста, и, дабы сохранить заработанное, необходимо и его иметь его в своём портфеле...
RTC12 написав:Перечитал... Понял так как было вами написано:
zРадио написав: На длинном интервале доллар, инвестированный в трежеря, или бонды других первоклассных эмитентов, переигрывает очень небольшой список активов - золото/серебро, композитные фонды и, с недавних пор, биткоин
Что бакс переигрывает золото, то есть ложит его на лопатки в длительной перспективе...Если вы имели ввиду 30 летние treasury bonds, то даже по ним доходности смешные. Кажись чуть больше 2%... О силе золота в вашем месидже ничего не нашел...
Кого - "доллар", переигрывает кто - "золото". Вот что имелось в виду) Я отметил немногочисленные активы, способные дать бОльшую доходность, чем доллар в форме долга
RTC12 написав:По поводу слабости золота есть сомнения... Какая доходность этих первоклассных бондов? От -0.18% (Germany) до +1.58%(US) Полный пшик. Их доходности даже не перекрывают инфляцию... Золото за последний год выросло с $1675 до $1900 за унцию...
Зверніть увагу, дохідність EUR/USD ви рахуєте у відсотках, а дохідність золота - тадаммм... в долярі
Кракаділ Гєна болєє зєльоний, чєм широкій, потому как зєльоний он і в дліну, і в шіріну, а широкій толька в шіріну
fler написав:Так купленный месяц назад па 27,75 па 28,00 обменки не покупают сегодня, откуда на хлеб?
Сегодня покупают по 27,85, а позавчера была покупка 28,02 (УкрСиб онлайн) и выше. Как минимум, доллары намного более ликвидны, чем товар, собственно, ликвиднее доллара в Украине ничего и нет. То есть самый ликвидный товар.
Не смішіть мої капці, будь-ласка! Придбати долар по 27,7 та продати по 28,0 – це прибуток =1,1% з одного долара. Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.[/quote] Продаёте в 5 раз дороже закупки?😄 Это решительно круто. Рынок, конкуренция, это не пустые слова) А я начинаю волноваться за урожай, сегодня в центре шквальный ветер и приличный снег. Заморозки на ближайшие 3 дня. С такими контрастами погоды можем получить дырку от бублика, хуже валовый сбор чем в прошлом году. Не будет валюты, будет авария с курсом.[/quote] За урожай поки переживати не потрібно... Все по плану, ну якщо не рахувати швидкий ріст бур’яну, але хто своєчасно провів обробіток гербіцидами, то хлопоту немає! Що буде далі побачимо! Скоро будемо збирати озимий ріпак... Вродив нівроку, ціни супер! Проблеми з ягодами, тому ціни і нині високі, і будуть високими, але то таке! Тваринництво має вдосталь зеленого корму, так що і тут все в порядку, але попит знизився по причині зменшення населення і їх платежеспроможності! Так що не переживай, Вольдемар, валюту отримаємо і витратимо!
fler написав:Мне удалось закупить летний товар, когда доллар был по 27,70 на продажу (чуйка сказала: «Надо брать сейчас!» и я ее послушала), радуюсь даже этой экономии,
Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.
хм...то есть, купив товар по курсу 28 вместо 27,70, вы бы получили отдачу 78,9 % вместо 80 %. Есть ли предмет для беспокойства?
Что ж за день сегодня такой? Кругом одни математики-бизнесмены! Купив товар по 27,7 вместо 28,0 я сэкономила три тыс. грн. на десяти тысячах. Этому и радуюсь.
Не звертайте уваги на костююриста... Він же сидить в одному кабінеті з начальником фінансового відділу, підкреслюю - фінансового!!! Чого там мєлочиться - тисяча туди, тисяча сюди! Бізнесмени від Бога! Тільки не розумію навіщо начальник фін відділу взяв до себе в кабінет заправщика!!! 😂
Qwerty написав:А нічого не скаже, бо нема 27, та й не буде! Від аграріїв великий привіт! Земля суха, вологи нема, заморозки,
столько было осадков за полгода)) я на своей памяти даже не припомню подобное
ты точно аграрий?
А ти точно морєход?! За полгода осадкі?! Це у вас стільки снігу було, що проблем не було?! Тоді земля була суха, нині вологи вдосталь, все росте, все змінюється! В минулому році станом на зараз були найчудрвіші види на урожай кукурудзи, а потім засуха... І величезний недобір урожаю, а в твоїх регіонах деякі поля просто переорювали! А у деяких марєманів, які з головою не дружать опади за півроку в нормі! Ти ким на судні був?! Тобі гарантію хорошої погоди давали попередні дані за півроку?! Думав тут один костя такий, але видно ще є унікуми!!!
Qwerty написав:А є й такі, що сніг не можуть біля своєї клуні для людей прочистити! Пам’ятаємо ті фото!
Ви праві в цьому році його стільки було, ще це зробити було нереально, але я чистив, а він потім знову засипав, я чистив, він засипав Сізіфов труд. Але сусід навпроти якимось дивом зловив тракториста і за 600 грн він нам прочистив всю вулицю, для нас це було справжнє свято і маленька радість яких так не вистачає у повсякденному житті.
Qwerty написав:Шо там мангал біля офісу?! Ще шкварить?! Холестерину добавляє?! Бо шось давно не було про нього чути!
Дякую за турботу про моє здоров'я, але як лікар зазначу - без холестерину людина не може жити, а от рівень його потрібно у зрілому віці контролювати. Зайняття спортом + позитивне мислення (воно Вам, на мій скромний погляд, архінеобхідно) + правильне різноманітне харчування дозволяють підтримувати правильне співвідношення ЛНЩ тп ЛВЩ
Qwerty написав:Виховувати баранюк не вийде! На вашому прикладі я це побачив! Як каже один гуморист - краще б таких радєтєлєй за порядок не було б!
У кожного свої можливості, Вам простіше, Ви навіть , вибачте, в туалет ходите з охоренцем-громилою з поламанами вухами. Але якщо тверезо задуматись - нафіга оті мільйони, щоб навіть в туалеті сидіти в присутності охоронця, прислуховуватись до кожного шурхіту, та отримувати мікроінфаркти від всякого різкого звуку, а потім їздити по Ізраїлях витрачаючи шалені кошти на вже знищені таким життям серце, судини. печінку та ендокринну систему. Ви не замислювались над цим? Бачу, що замислювались, але висновки робите не вірні, зважаючи на Вашу агресію та неповагу до простих людей і форумчан цієї гілки.
Василю, все змінюється на світі, крім ваших поглядів на життя! Тексту багато, все й не читав, розуміючи, що там мало чогось розумного, а ось про вас як лікаря скажу - в Ізраїлі діагноз ставлять на основі десятків аналізів і заключень, ставить консиліум лікарів десь на 10-14 день обстеження! А ось Вася поставив зразу, бо він лікар!!! Лікар, який вимушений торгувати зарядними пристроями і батарейками... Мда! До речі, в Ізраїлі біля 70% діагнозів хворих з України не підтверджується!!! Не підтверджується, бо Васі є лікарями і не всі пішли торгувати, а хтось залишився! А за моє здоров’я не переживайте... Дай Бог вам мати таке, якщо доживете до мого віку!
somilitark написав:Сегодня видимо оборвался лифт с курсом, причём так, как буд-то это лифт в шахте имени Засядько. Наверное Нбу вынужден будет спасать обвалистов, а то так точно увидим Финовские 27 на Пасху. Вот такие дела, посевная ни у кого не вызывает вопросов? 🦒🦤🐸
Запитайте у продіжі, він тут знаний аграрій, на «Привозі» пєтухів купує!
lrs7719 написав:Всё таки какой кипучий народ тут собрался. За движения в 0,5% туда-сюда готовы слюнями забрызгать полфорума и до хрипоты стоять на своём. А за стабильность б.с вообще улыбнуло. А ничего, что около 70% активов - это банки с гос.капиталом?
І так вже багато років обговорюють зміну курсу на 10-20 копійок, багато, хто життя цьому присвятили! А могли б же десь щось своє відкрити і мати більше ніж декілька соток в день! Для продіжі - в нас йде дощ! Знову дощ! Місяць назад було сухо, а зараз кожен день лиє! Трактори не можемо послати в поле, бо болото... А шо там на морі?! Штиль чи віє?!