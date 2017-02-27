Qwerty написав: А є й такі, що сніг не можуть біля своєї клуні для людей прочистити! Пам’ятаємо ті фото! А є й такі, що сніг не можуть біля своєї клуні для людей прочистити! Пам’ятаємо ті фото!

Qwerty написав: Шо там мангал біля офісу?! Ще шкварить?! Холестерину добавляє?! Бо шось давно не було про нього чути! Шо там мангал біля офісу?! Ще шкварить?! Холестерину добавляє?! Бо шось давно не було про нього чути!

Qwerty написав: Виховувати баранюк не вийде! На вашому прикладі я це побачив! Як каже один гуморист - краще б таких радєтєлєй за порядок не було б! Виховувати баранюк не вийде! На вашому прикладі я це побачив! Як каже один гуморист - краще б таких радєтєлєй за порядок не було б!

Ви праві в цьому році його стільки було, ще це зробити було нереально, але я чистив, а він потім знову засипав, я чистив, він засипав Сізіфов труд. Але сусід навпроти якимось дивом зловив тракториста і за 600 грн він нам прочистив всю вулицю, для нас це було справжнє свято і маленька радість яких так не вистачає у повсякденному житті.Дякую за турботу про моє здоров'я, але як лікар зазначу - без холестерину людина не може жити, а от рівень його потрібно у зрілому віці контролювати. Зайняття спортом + позитивне мислення (воно Вам, на мій скромний погляд, архінеобхідно) + правильне різноманітне харчування дозволяють підтримувати правильне співвідношення ЛНЩ тп ЛВЩУ кожного свої можливості, Вам простіше, Ви навіть , вибачте, в туалет ходите з охоренцем-громилою з поламанами вухами. Але якщо тверезо задуматись - нафіга оті мільйони, щоб навіть в туалеті сидіти в присутності охоронця, прислуховуватись до кожного шурхіту, та отримувати мікроінфаркти від всякого різкого звуку, а потім їздити по Ізраїлях витрачаючи шалені кошти на вже знищені таким життям серце, судини. печінку та ендокринну систему. Ви не замислювались над цим? Бачу, що замислювались, але висновки робите не вірні, зважаючи на Вашу агресію та неповагу до простих людей і форумчан цієї гілки.