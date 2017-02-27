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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7752775377547755

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 122
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
29%
35
27.50-28.00
48%
58
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:27

  lrs7719 написав:
  orest написав:Взагалі наш експорт зараз має додаткові переваги навіть в тому, що вартість фрахту контейнера з Китаю, Америки, Азії в Європу коштує 6-8 тис дол, а в зворотньому напрямку 1,5-2 тис.


Вітаю і дякую за розгорнуту відповідь.
Що ж, ми виклали аргументовані точки зору. І хоча не охопили більшість важливих аспектів (наприклад як глобальну так і локальну інфляцію) все ж таки загальне уявлення маємо щодо поточної ситуації. Як мінімум до кінця поточного року. Тому ще раз дякую за плідну та толерантну дискусію.
Підсумовуючи також скажу, що сподіваюсь побачити в найближчій перспективі повільне укріплення курсу до червня, десь в межах 27.3-27.7. А у другій половині - ослаблення, яке може суттєво бути прискорено реалізацією числених ризиків.

На цьому пропоную поставити крапку і зачекати підсумків І кварталу по ВВП та промисловість за квітень - травень
Всім гарних травневих свят.

Розумний прогноз курсу! Саме в цьому коридорі долар і перебуває на кінець травня!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:29

  sergey_sryvkin написав:
  RTC12 написав:По поводу слабости золота есть сомнения...
Какая доходность этих первоклассных бондов?
От -0.18% (Germany) до +1.58%(US)
Полный пшик. Их доходности даже не перекрывают инфляцию...
Что лучше не только валютного, но и гривневого депозита...
Золото за последний год выросло с $1675 до $1900 за унцию...


Зверніть увагу, дохідність EUR/USD ви рахуєте у відсотках, а дохідність золота - тадаммм... в долярі :)

Кракаділ Гєна болєє зєльоний, чєм широкій, потому как зєльоний он і в дліну, і в шіріну, а широкій толька в шіріну :)

Знаю людей которые доходность депозитов считают в деньгах, а не в процентах.
Но я написал предельно понятно:
  RTC12 написав:Золото за последний год выросло с $1675 до $1900 за унцию...
Это около 13% доходности. Не так уж и плохо.

И это в US деньгах...

Возможно ваш крокодил Гена поможет вам читать более внимательно... :D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 10:39

  RTC12 написав:Знаю людей которые доходность депозитов считают в деньгах, а не в процентах.
Но я написал предельно понятно:
  RTC12 написав:Золото за последний год выросло с $1675 до $1900 за унцию...
Это около 13% доходности. Не так уж и плохо.

И это в US деньгах...

Возможно ваш крокодил Гена поможет вам читать более внимательно... :D


По золоту как по битку - все сложно
За последние 10 лет колебания от 2100 до 1000, +- 100% в течение 3 лет
Конкретно сейчас график напоминает конец 2012 г когда упало с 2000 до 1200
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто хочет, то легко зарабатывает на колебаниях курса долар - евро.
Сейчас даже барану понятно, что евро будет в долгосроке только расти до кросс курса 1,6. Потом будет закономерное падение евро до 1,08 к доллару.
Юань будет только расти.
Гривна будет расти до середины сентября 2021.
Всё очень просто и тупо.
Одно но. У меня нет 10 млн. евро - долларов - гривен чтоб заработать на закономерных и легко прогонозируемых колебаниях фиатных денег. А с цифровалютой мне ещё понятней. Но нет десятка два асиков.

Секрет простой законно стать миллионером: это чтобы на протяжении хотя бы трёх поколений (дед - сын - внук) не бухали и думали головой. Тогда внук в 40 лет будет миллионером.
Можно и быстрее, если в голове клепок побольше чем у срестатического гражданина.
И главное: это ЖЕЛАНИЕ И ОТСУТСТВИЕ ЛЕНИ И БЕССТРАШИЕ.
Yuri_61
 
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  #<1 ... 7752775377547755
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