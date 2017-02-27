orest написав:Взагалі наш експорт зараз має додаткові переваги навіть в тому, що вартість фрахту контейнера з Китаю, Америки, Азії в Європу коштує 6-8 тис дол, а в зворотньому напрямку 1,5-2 тис.
Вітаю і дякую за розгорнуту відповідь. Що ж, ми виклали аргументовані точки зору. І хоча не охопили більшість важливих аспектів (наприклад як глобальну так і локальну інфляцію) все ж таки загальне уявлення маємо щодо поточної ситуації. Як мінімум до кінця поточного року. Тому ще раз дякую за плідну та толерантну дискусію. Підсумовуючи також скажу, що сподіваюсь побачити в найближчій перспективі повільне укріплення курсу до червня, десь в межах 27.3-27.7. А у другій половині - ослаблення, яке може суттєво бути прискорено реалізацією числених ризиків.
На цьому пропоную поставити крапку і зачекати підсумків І кварталу по ВВП та промисловість за квітень - травень Всім гарних травневих свят.
Розумний прогноз курсу! Саме в цьому коридорі долар і перебуває на кінець травня!
RTC12 написав:По поводу слабости золота есть сомнения... Какая доходность этих первоклассных бондов? От -0.18% (Germany) до +1.58%(US) Полный пшик. Их доходности даже не перекрывают инфляцию... Что лучше не только валютного, но и гривневого депозита... Золото за последний год выросло с $1675 до $1900 за унцию...
Зверніть увагу, дохідність EUR/USD ви рахуєте у відсотках, а дохідність золота - тадаммм... в долярі
Кракаділ Гєна болєє зєльоний, чєм широкій, потому как зєльоний он і в дліну, і в шіріну, а широкій толька в шіріну
Знаю людей которые доходность депозитов считают в деньгах, а не в процентах. Но я написал предельно понятно:
RTC12 написав:Золото за последний год выросло с $1675 до $1900 за унцию... Это около 13% доходности. Не так уж и плохо.
И это в US деньгах...
Возможно ваш крокодил Гена поможет вам читать более внимательно...
Кто хочет, то легко зарабатывает на колебаниях курса долар - евро. Сейчас даже барану понятно, что евро будет в долгосроке только расти до кросс курса 1,6. Потом будет закономерное падение евро до 1,08 к доллару. Юань будет только расти. Гривна будет расти до середины сентября 2021. Всё очень просто и тупо. Одно но. У меня нет 10 млн. евро - долларов - гривен чтоб заработать на закономерных и легко прогонозируемых колебаниях фиатных денег. А с цифровалютой мне ещё понятней. Но нет десятка два асиков.
Секрет простой законно стать миллионером: это чтобы на протяжении хотя бы трёх поколений (дед - сын - внук) не бухали и думали головой. Тогда внук в 40 лет будет миллионером. Можно и быстрее, если в голове клепок побольше чем у срестатического гражданина. И главное: это ЖЕЛАНИЕ И ОТСУТСТВИЕ ЛЕНИ И БЕССТРАШИЕ.
Yuri_61 написав:Кто хочет, то легко зарабатывает на колебаниях курса долар - евро. Сейчас даже барану понятно, что евро будет в долгосроке только расти до кросс курса 1,6. Потом будет закономерное падение евро до 1,08 к доллару. Юань будет только расти. Гривна будет расти до середины сентября 2021. Всё очень просто и тупо. Одно но. У меня нет 10 млн. евро - долларов - гривен чтоб заработать на закономерных и легко прогонозируемых колебаниях фиатных денег. А с цифровалютой мне ещё понятней. Но нет десятка два асиков.
Секрет простой законно стать миллионером: это чтобы на протяжении хотя бы трёх поколений (дед - сын - внук) не бухали и думали головой. Тогда внук в 40 лет будет миллионером. Можно и быстрее, если в голове клепок побольше чем у срестатического гражданина. И главное: это ЖЕЛАНИЕ И ОТСУТСТВИЕ ЛЕНИ И БЕССТРАШИЕ.
начните тогда своё повествование с того как заработать первые "10 млн. евро - долларов - гривен" у вас тут пёрл на пёрле: дед. сын. внук, три поколения...та в масштабах страны 10 млн ваще пыль