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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7753775477557756

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 122
26.00-26.50
3%
4
26.50-27.00
7%
8
27.00-27.50
29%
35
27.50-28.00
48%
58
28.00-28.50
7%
9
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:06

  Investor_K написав:
  sergikkc007 написав:Щось із пояснень гуру не зовсім зрозуміло в який бік бігти :? - бігти купувати долари бо буде активна боротьба ФЕДу з інфляцією, чи бігти продавати долари бо він валиться в гіпер :?

И голд за последний год просело

1903,80... Куди воно просіло?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:21

Yuri_61,

почему евро до 1.6 а не до 1.43 и почему до 1.08, а не до 0.88 ?
почему гривна до сентября - что в сентябре 2021 будет, почему не 15 или 20 июля ?
"с цифровалютой понятно" - ну так не нужно 10 млн - достаточно 1 тыс долларов или даже гривень, чтоб начать.... и не нужны никакие асики.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:24

  Alex2007 написав:Yuri_61,

почему евро до 1.6 а не до 1.43 и почему до 1.08, а не до 0.88 ?
почему гривна до сентября - что в сентябре 2021 будет ?
"с цифровалютой понятно" - ну так не нужно 10 млн - достаточно 1 тыс долларов или даже гривень, чтоб начать.... и не нужны никакие асики.

ну может у человека сложные формулы: долго писать и не факт, что мы поймём. Но напрягает величина стартового капитала, без которого никак :lol:
интереснее не почему, а что...что он курит?
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:44

  Василь-Рівне написав:
  Qwerty написав:І коли це все буде з євро творитися?! Чи ви вже передумали?!

Во істину сказано: І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш? Вже забули як про вічний ріст ціни на золото тут бубоніли? Га? А чому вже припинили :wink:
https://goldprice.org/ru/gold-price-chart.html

Вася, якщо ти вже став моїм біографом, то пригадай мої слова про біток, коли він був десь біля 20, я говорив про його ріст за 50 і радив зливатися на цьому курсі, але в тебе щось з пам’яттю - тут помню, а тут забув! А золото на хорошому рівні, хто вклався на низах той в шоколаді, як колись нам розказував Ден! Ну, а ти перекидай ойро в долар і назад і май свої стабільні декілька сот гривень на день! Я ж не проти! А форум я читаю по приколу, ти ж знаєш, і дивлюся на фінансові потуги нинішнього люду! Так сказати на їхньому місці міг би бути я, але я на своєму! Є вільна хвилина - зайшов і порадів за вдалі операції наших колег! Що там батарейки продаються?!
Qwerty
 
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  #<1 ... 7753775477557756
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