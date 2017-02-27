1903,80... Куди воно просіло?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 тра, 2021 12:06
Додано: Суб 29 тра, 2021 12:21
Yuri_61,
почему евро до 1.6 а не до 1.43 и почему до 1.08, а не до 0.88 ?
почему гривна до сентября - что в сентябре 2021 будет, почему не 15 или 20 июля ?
"с цифровалютой понятно" - ну так не нужно 10 млн - достаточно 1 тыс долларов или даже гривень, чтоб начать.... и не нужны никакие асики.
Додано: Суб 29 тра, 2021 12:24
ну может у человека сложные формулы: долго писать и не факт, что мы поймём. Но напрягает величина стартового капитала, без которого никак
интереснее не почему, а что...что он курит?
Додано: Суб 29 тра, 2021 12:44
Вася, якщо ти вже став моїм біографом, то пригадай мої слова про біток, коли він був десь біля 20, я говорив про його ріст за 50 і радив зливатися на цьому курсі, але в тебе щось з пам’яттю - тут помню, а тут забув! А золото на хорошому рівні, хто вклався на низах той в шоколаді, як колись нам розказував Ден! Ну, а ти перекидай ойро в долар і назад і май свої стабільні декілька сот гривень на день! Я ж не проти! А форум я читаю по приколу, ти ж знаєш, і дивлюся на фінансові потуги нинішнього люду! Так сказати на їхньому місці міг би бути я, але я на своєму! Є вільна хвилина - зайшов і порадів за вдалі операції наших колег! Що там батарейки продаються?!
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